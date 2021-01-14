Новая звезда биатлона: начинал сезон без спонсоров - за счет дяди и тети, а сейчас борется за глобус с Бё

Источник материала: Tut.by

Стурла Лагрейд - пожалуй, главное открытие биатлонного сезона 2020−2021. Он идет вторым в генеральной классификации, уступая в борьбе за глобус только признанному топу Йоханнесу Бё. Что за новая звезда появилась в мировом биатлоне и как он мог распрощаться со спортом из-за болезни — в материале SPORT.TUT.BY.



Фото из инстаграма Стурлы Лагрейда

Успехи по юниорам и мононуклеоз

Успехи Лагрейда по юношам и юниорам в основном были связаны с эстафетными гонками: в 2015 году он с партнерами по команде взял золото на юношеской Олимпиаде, в 2018-м случился успех на юниорском «мире» — по серебру в эстафете и индивидуальной гонке.

Дальше Стурла рассчитывал ворваться во взрослый биатлон: и возраст, и успехи говорили сами за себя. Но именно тогда у него возникли проблемы со здоровьем. Сначала молодой норвежец обнаружил на теле сыпь и не сразу понял, что это не просто аллергия.

Обследование показало, что у Лагрейда — мононуклеоз, тот самый, который некогда диагностировали у Дарьи Домрачевой и Мартена Фуркада.



Лагрейд с Тириль Экхофф и Эмилем Хегле Свендсеном в 2014 году. Фото из инстаграма Стурлы Лагрейда

При этом вирусном заболевании врачи в первую очередь рекомендуют пациентам перейти на щадящий режим, не давать организму серьезных нагрузок и постепенно восстанавливаться. Конечно, для спортсмена это звучит драматично.

Позже Стурла будет вспоминать, как мучительно ему было спустя полгода после поставленного диагноза всё еще тренироваться на минимальных скоростях.

— Мне нельзя было двигаться, даже ходить. В середине сентября я тренировался по 20 минут, четыре подхода по пять минут, на самом низком уровне интенсивности. Фактически просто ходил. Увеличивал время постепенно, начиная суммарно с одного часа в неделю, — рассказывал гонщик.

Подражание Фуркаду и предложение из сборной Швеции

Лагрейд не был уверен, что сможет наверстать упущенное и нагнать резвых товарищей по команде, у которых не было вынужденной паузы в тренировочном процессе. При этом Стурла старался не терять времени зря и интенсивно работал над стрельбой, параллельно изучая технику признанного биатлонного гения — Мартена Фуркада.



Фото из инстаграма Стурлы Лагрейда

Сезон 2018/2019 получился для Лагрейда скомканным — он пробежал всего несколько гонок, самыми успешными из которых выдались старты на Кубке Норвегии.

Биатлонист сомневался, сможет ли отобраться в основу «викингов». И именно тогда, в 2019-м, на Стурлу обратила внимание сборная Швеции.

— Я рассказал одному человеку из компании Madshus, чьими лыжами я пользуюсь, что мой отец — швед. А он, в свою очередь, сообщил об этом Андерсу Бистрему — менеджеру сборной Швеции. В декабре 2019 года Андерс позвонил мне и поинтересовался, имею ли я двойное гражданство и могу ли подумать о выступлениях за Швецию. Мне оставалось только ответить, что я — норвежец, и поблагодарить за проявленный интерес. Круто, когда за тобой охотятся еще до того, как ты добился успеха, — рассказал 23-летний спортсмен в недавнем интервью.

По мнению Стурлы Лагрейда, выступать за сборную Норвегии — преимущество.

— У нас очень хороший обслуживающий персонал и команда, поэтому я бы не отказался от своего места в юниорской сборной, — пояснял он.



Фото из инстаграма Стурлы Лагрейда

В сезоне 2019/2020-м — на минуточку, в прошлом — Лагрейд поставил себе цель пробиться на Кубок IBU и чемпионат Европы (кто бы тогда рассказал этому парню, что уже в 2021-м он будет бороться за БХГ с Йоханнесом Бё).

— Лагрейда в прошлом году взяли на Кубок IBU только потому, что один парень заболел, и нужна была замена, — позже признавался тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе, который не считал Стурлу восходящей звездой.

Первые деньги в биатлоне и дядя и тетя вместо спонсоров

В феврале 2020-го на этапе IBU в итальянском Мартелле Лагрейд оформил свою первую взрослую победу. Радость от нее была двойной еще и потому, что Стурла наконец заработал в спорте первые деньги.



Фото из инстаграма Стурлы Лагрейда

— Сам я был бедным студентом, никогда не получавшим за гонки ни кроны. Я знал, что победителю полагается 30 тысяч крон (примерно три с половиной тысячи долларов), и помнил, что разница со вторым местом значительная. На финише я боролся с немцем Лукасом Францшером и выиграл, — радовался он.

А дальше был чемпионат Европы-2020 в Раубичах, где Стурла выиграл серебро и заработал шанс дебютировать на Кубке мира в Чехии. Следом случился этап в Контиолахти: и во всех, пусть и не многочисленных гонках Кубка мира прошлого сезона амбициозный Лагрейд не позволял себе выпасть из топ-20. Это помогло молодому норвежцу пробиться в основу самой мощной и конкурентной сборной в мире в сезоне 2020/2021.

— Мы решили, что такого парня надо оставлять в элите, — отмечал тренер Мазе спустя время. — Он тянулся за Йоханнесом и Тарьеем, перенимал у них технику, разные приемы. Но я бы ни за что не сказал перед сезоном, что он созрел для побед.

В нынешнем биатлонном году на счету Лагрейда уже четыре личных золота, одно серебро и одна бронза. Он начинал сезон без каких-либо спонсоров: на винтовке Стурлы были наклеены только имена дяди Ульфа и тети Ани, которые вызвались поддержать племянника.



Фото из инстаграма Стурлы Лагрейда

Однако после рождественской паузы Стурла вернулся на Кубок мира уже с другими, более статусными наклейками от одного из старейших партнеров Союза биатлонистов Норвегии.

Отличник и гитарист

В сборной Норвегии Лагрейда считают чудаком и ботаником, но одновременно восхищаются тем, как прогрессирует этот парень.

В дипломе об окончании гимназии у Стурлы — сплошь высшие баллы — шестерки (исключение — единственная пятерка по норвежскому языку).

После школы Лагрейд подался изучать нанотехнологии в Норвежский университет естественных и технических наук, поступив на очное отделение. Правда, чуть позже решил всё-таки сосредоточиться на биатлоне и перевелся на заочку, где новой специализацией стали возобновляемые источники энергии.



Фото из инстаграма Стурлы Лагрейда

Хобби Стурлы, которое помогает ему отключаться от биатлона, — гитара. Впервые Лагрейд взял ее в руки в 12-летнем возрасте и до сих пор возит инструмент на этапы Кубка мира.

— Я облизываюсь на новые гитары, — шутил норвежец в эфире TV2. — Но сейчас покупать не буду. Мне также нужны шерстяные носки, потому что мои уже порядком износились.

Впрочем, если дела Лагрейда и дальше пойдут так здорово, между носками и новой гитарой выбирать не придется.