«Мама сказала, что дома все спят - и милиция ушла». Экс-студентка об участии в протестах и отчислении

Источник материала: Tut.by

Наде Седун недавно исполнилось 20 лет. Она училась на логиста в БГЭУ, но ее отчислили за административное правонарушение по статье 23.34 КоАП РБ. LADY расспросили девушку о студенческих акциях, судах и планах на жизнь после отчисления.



Фото: Дарья Бурякина

Еще в школе Надя стала интересоваться политикой, ходила на уроки в майке с «Погоней» и с бело-красно-белой ленточкой на сумке.

— Все пошло из твиттера. Раньше я думала, что у нас в стране есть один дядя-президент, который всем рулит, и людям нормально. Потом я узнала, что у нас есть оппозиция. Лет с четырнадцати я была подписана на Игоря Лосика, Эдуарда Пальчиса, Дмитрия Дашкевича. В их блогах узнавала новое о политике, о том, что делает оппозиция и всё в таком роде.



16-летняя Надя / Фото из личного архива героини

Активно высказывать свою гражданскую позицию Надя начала еще до событий августа. Сначала она была в инициативной группе Виктора Бабарико. Потом начала выходить в цепи солидарности. Седьмого августа она, вместе с группой ребят из своего университета, записала видеообращение к преподавателям, которые сидели в избирательных комиссиях.

— На следующий день мне обрывали телефон, потому что наше видео разлетелось по Сети. Знакомые выпускники звонили, переживали, давали контакты юристов. Понятно было, что просто так это не оставят, но мы надеялись, что к началу учебного года ситуация изменится.

Дальше были выборы. До 9 августа мама Нади пыталась отговорить свою дочку от активного участия в протестах, уговаривала оставаться дома и постоянно спрашивала, зачем ей высказывать свою позицию. После разгонов 9 августа Надя показала ей фото и видео, на следующий день перед выходом она услышала от матери только: «Бегай быстро и прячься, как заяц».



Фото из личного архива героини

— 9 августа стал для меня самым страшным днем в жизни. Я никогда до этого не сталкивалась с насилием, и за один вечер увидела его больше, чем за 19 лет. Нескольких наших друзей в тот день забрали, и когда мы с подругой выходили 10 августа, мы четко решили, что сегодня должны занять чье-то место в автозаке. Просто потому что думали, что нас не будут бить.

Надя признается, что и после принимала участие в акциях протеста — в том числе, в рамках университета.



Фото из личного архива героини

— Нас всех уже знали в лицо. Постоянно вызвали в деканат, мы писали кучу объяснительных, но никаких силовых мер к студентам не применяли. 12 октября был очень жесткий разгон на марше пенсионеров, поэтому 13-го мы вышли на ступеньки университета на сидячую акцию. На следующий день нас вызвали на совет профилактики, дали выговор.

На этой же неделе в 7 утра к Наде домой пришли сотрудники милиции. Ее мама ответила, что дома все спят, не открыла дверь, и они просто ушли. На пары девушка ехала с двумя комплектами белья, салфетками, зубной щеткой и пастой.

— Преподавателю сразу сказала: есть вероятность, что меня заберут прямо с пары. Через несколько часов из милиции позвонили моему отцу и попросили доставить меня в отделение милиции. Там меня допрашивали на предмет участия в акциях, показывали распечатанные фотографии из инстаграма. В конце милиционеры засняли на видео мое обещание больше не ходить на протесты, вынесли мне официальное предупреждение и отпустили.

Через два дня Надю вызвали в деканат и вручили повестку в Заводское РУВД. Оказалось, что все ребята, получившие выговоры за сидячую акцию, привлечены к административной ответственности. Проректор по воспитательной работе подал на студентов заявление в милицию.

— На суде нам давали по 15 базовых. Уже тогда были разговоры о том, что нас отчислят. Сразу после суда я решила символично зайти в универ, в последний раз выпить кофе. На входе оказалось, что мой пропуск уже был заблокирован. О своем отчислении я узнала из телеграм-канала «Отчислено». С одной стороны, это было ожидаемо, но к такому все равно нельзя подготовиться. В приказе на отчисление был список из 11 человек. Через запятую были прописаны причины: пропуск занятий, нарушение правил внутреннего распорядка, административные правонарушения, административные аресты.

Сейчас Надю уже приняли на стипендиальную программу Калиновского. Она учит польский язык, а осенью у неё начнется учебный семестр. Девушка до последнего не хотела уезжать, но в какой-то момент решила, что «если жизнь подкидывает лимоны, нужно делать из них лимонад». Собрала аттестат, повестки, приказ об отчислении, заполнила пару анкет — и прошла собеседование. Надя надеется, что ее обучение займет максимум два года, и она сможет как можно быстрее вернуться домой.

— На одной из акций я сидела с плакатом «Любовь сильнее страха». Для меня любовь к моей стране, к людям и к тому, что мы сделали, на самом деле сильнее любого страха.