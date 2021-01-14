Посмотрели, какую бытовую технику сейчас можно купить дешевле, чем в интернете

Источник материала: Tut.by

Время от времени мы проверяем предложения крупных торговых сетей и ищем технику, которая продается дешевле, чем в обычных интернет-магазинах. Составили подборку из таких аппаратов и вкратце рассказываем о них.

«5 элемент»



Фото: stevepb / pixabay.com

По 1 февраля в сети магазинов этого продавца действуют «суперцены» на несколько категорий товаров.

Первый из таких — 43-дюймовый телевизор Samsung UE43TU7097U . Его цена в «5 элементе» составляет 990 рублей против 1050—1099 рублей у конкурентов. В активе VA-матрица с частотой в 50 Гц, фирменная система Smart-TV на базе Tizen, поддержка HDR10 и HDR10+, а также динамики мощностью в 20 Вт.

Еще один товар с приличной скидкой — стиральная машина LG F-2V5HS0W . Устройство отдают за 1140 рублей, в то время как другие продавцы просят за нее порядка 1240−1260 рублей. Машинка может похвастаться загрузкой в семь килограммов, скоростью отжима до 1200 оборотов в минуту, а также классом потребления энергии А+++.

Наконец, беспроводный пылесос Bosch BCS611P4A с комплектом из нескольких насадок продается за 660 рублей. Минимальная цена, которую требуют в других магазинах, составляет порядка 680 рублей, максимальная — около 780 рублей. Краткие характеристики модели: пылесборник на 0,3 литра, турборежим с регулировкой мощности, время работы на одном заряде — полчаса.

«Электросила»



Источник: pixabay.com

В сети этого продавца по 31 января также есть скидки (по заверению его представителей, до 40%) на разные бытовые и домашние приборы, а также некоторые гаджеты.

Так, холодильник LG DoorCooling+ GA-B459SMQZ стоит 1399 рублей. Отметим, что такая же цена установлена и в «21 веке», но в других местах за аппарат просят не менее 1530−1390 рублей. Полезный объем составляет 341 литр, в активе система No Frost (как на холодильную, так и морозильную камеры), инверторный компрессор (агрегат должен меньше шуметь), а также технология DoorCooling+. Если по-простому, то с ее помощью обеспечивается более быстрое и равномерное охлаждение продуктов за счет специальной панели в верхней части холодильника.

Приличная скидка также на стиральную машину Samsung WW70R62LVSWDLP . В «Электросиле» ее продают за 1291 рубль, в то время как в нашем каталоге цена устройства находится в пределах 1530−1587 рублей. Краткие характеристики: максимальная загрузка равняется семи килограммам, скорость отжима — до 1200 оборотов в минуту, 14 программ стирки, потребление энергии класса А+++. А еще в активе специальное «окошко», через которое можно добавлять вещи в барабан даже в процессе стирки.

А еще за 359 рублей получится купить пылесос Bosch Pro Hygienic BGS2HYGRU . В Сети за него требуют от 380 до 470 рублей. Если вкратце, то модель предлагает: пылесборник в форме контейнера, мощность всасывания в 240 Вт, три ступени фильтрации, уровень шума не выше 84 дБ, а также несколько насадок для разных поверхностей в комплекте поставки.

21vek.by





В онлайн-гипермаркете есть специальный раздел, посвященный товарам со скидками. Так, микроволновая печь Horizont 20MW800−1378BTW стоит 139 рублей, в то время как у конкурентов придется выложить от 150 до 210 рублей. Кратко о спецификациях: объем — 20 литров, мощность микроволн — 800 Вт, управление — механическое, через поворотные переключатели. В общем, модель самая стандартная, но и стоит недорого.

Мультиварка Polaris PMC 0567AD в «21 веке» стоит 105 рублей, в нашем каталоге — от 138 до 165 рублей. Ее внутренний объем составляет пять литров, мощность — 750 Вт, в активе 12 программ для готовки, а также отдельная функция пароварки. В описании говорится, что с помощью этой мультиварки даже получится сделать выпечку.

В конце этой недели в Беларуси ожидаются заморозки, так что не лишним окажется обогреватель. Так, например, масляный радиатор Hyundai H-HO9−05-UI846 стоит 77,68 рубля, в то время как конкуренты продают его от 87 до 112 рублей. Вкратце об особенностях устройства: в активе пять секций для нагревания, обеспечивающих мощность обогрева в 1000 Вт. В аппарат встроили колесики для более удобного перемещения по квартире, есть возможность изменять уровень нагрева. А еще в активе термостат — с его помощью радиатор сможет поддерживать постоянную температуру.