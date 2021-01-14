Алексей Навальный объявлен в федеральный розыск

Оно опубликовало имеющуюся в распоряжении редакции копию постановления ведомства от 29 января. В документе говорится, что оппозиционер уклонялся от контроля как условно осуждённый.





Основатель Фонда борьбы с коррупцией был приговорён в декабре 2014 года к 3,5 годам лишения свободы условно по статье о мошенничестве. Сам он не признал себя виновным, называя преследование политически мотивированным. Европейский суд по правам человека постановил, что при рассмотрении дела было нарушено право политика на справедливое судебное разбирательство.





30 декабря у оппозиционера истекал испытательный срок по приговору. 28 декабря ФСИН потребовала от него явиться в службу для регистрации, в январе ведомство потребовало от суда в Москве заменить условный приговор на реальный срок. Если суд согласится с ходатайством,

Навальному грозит лишение свободы на все 3,5 года, к которым он был приговорён в 2014 году.





В постановлении о розыске утверждается, что ФСИН ищет Навального с конца ноября. Политик в это время проходил в Германии реабилитацию после отравления. Во ФСИН заявляли, что считают его здоровым, так как о его лечении после отравления боевым отравляющим веществом «Новичок» написал медицинский журнал Lancet.





При этом российские власти не признают, что Навального могли отравить в России. Расследование покушения правоохранительными органами не проводится. Навальный обвинил в заказе преступления президента России Владимира Путина. Тот заявил, что если бы политика хотели отравить российские власти – его бы отравили.





13 января основатель ФБК заявил, что 17 числа вернётся в Россию рейсом из Бранденбурга. В Москве против него возбуждены два уголовных дела. Объявление в розыск в частности означает, что по прилёте он должен быть задержан.