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В Беларуси не сократили директивное кредитование, а резко его увеличили

14.01.2021 09:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси в 2020 году не только не сократили директивное кредитование, а резко его увеличили. На это обратил внимание телеграм-канал @lukanomika, пишетЕврорадио.

В 2020 году собирались выдать не более 740 млн рублей нерыночных кредитов (под минимальные проценты), а в итоге получилось втрое больше — до 2,4 млрд рублей. Соответствующий документ был принят 31 декабря и опубликован только сейчас. 75% директивных кредитов (1,8 млрд рублей) предприятия получили исключительно по решениям Александра Лукашенко, остальные — по решениям правительства и местных органов власти.


 
Директивное кредитование — это фактически перераспределение денег от прибыльных предприятий убыточным, чтобы они не обанкротились. Снижение его объемов было одной из рекомендаций Международного валютного фонда властям Беларуси, которая звучала много лет. И правительство его сокращало. Начальный лимит на 2016 год составлял 2,8 млрд рублей, на 2017-й — 1,9 млрд рублей, на 2018 год — 1,24 млрд рублей, на 2019 год — 800 млн рублей (его дважды увеличивали — до 900 млн и 984 млн рублей). В 2020-м вообще от директивного кредитования собирались отказаться.

Эксперты прогнозируют, что банки не смогут поддерживать директивное кредитование госпредприятий, поскольку сами испытывают проблемы с ликвидностью.
 
 
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В Беларуси в 2020 году не только не сократили директивное кредитование, а резко его увеличили. На это обратил внимание телеграм-канал @lukanomika, пишетЕврорадио.
 
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