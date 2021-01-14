Не май месяц. Сегодня до -10 в Минске

сообщает belgidromet.by. В Минске будет облачно с прояснениями. Временами небольшой снег (вероятность осадков 60-70%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -8..-10°C. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с,belgidromet.by.





Брест

Облачно. Временами небольшой снег (вероятность осадков 70-80%), слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -2..-4°C. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Порывы до 12 м/с.









Витебск

Облачно с прояснениями. Временами небольшой снег (вероятность осадков 70-80%), днем слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -10..-12°C. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Порывы до 14 м/с.





Гомель

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -8..-10°C. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.





Гродно

Облачно. Небольшой снег (вероятность осадков 60-70%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -4..-6°C. Ветер северный, 4-9 м/с. Порывы до 12 м/с.





Могилев

Облачно с прояснениями. Небольшой снег (вероятность осадков 60-70%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -10..-12°C. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.



