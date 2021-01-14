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Не май месяц. Сегодня до -10 в Минске

14.01.2021 09:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прогнозируется снег и гололедица.

В Минске будет облачно с прояснениями. Временами небольшой снег (вероятность осадков 60-70%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -8..-10°C. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, сообщает belgidromet.by.

Брест
Облачно. Временами небольшой снег (вероятность осадков 70-80%), слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -2..-4°C. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Порывы до 12 м/с.


Витебск
Облачно с прояснениями. Временами небольшой снег (вероятность осадков 70-80%), днем слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -10..-12°C. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Порывы до 14 м/с.

Гомель
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -8..-10°C. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.

Гродно
Облачно. Небольшой снег (вероятность осадков 60-70%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -4..-6°C. Ветер северный, 4-9 м/с. Порывы до 12 м/с.

Могилев
Облачно с прояснениями. Небольшой снег (вероятность осадков 60-70%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -10..-12°C. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Прогнозируется снег и гололедица.
 
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