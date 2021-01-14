Участники видеообращения / Скриншот

Они его записали в ноябре 2020-го, выступили против насилия силовиков и беззакония в нашей стране. Всех участников решили наказать за "нарушение порядка проведения массового мероприятия", суды начались 11 января,Еврорадио. Сначала по 15 суток административного ареста получили Владимир Якубицкий и Надежда Букатая. 13 января судья Елена Живица рассмотрела дела еще шести человек. Виктор Веретенников, Иван Воронович, Владимир Протащик оштрафованы на 870 рублей, Евгений Герман и Валентин Козловский — на 725 рублей. Раньше они получали выговоры на работе. Дело Сергея Ивашкевича отправили на доработку — в бумагах были ошибки.