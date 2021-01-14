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Помните ролик, в котором 5 сотрудников авиакомпании"Белавиа" выступили против насилия? Их осудили
Источник материала: Партизан
Суд Октябрьского района белорусской столицы осудил ещё пять сотрудников авиакомпании "Белавиа" и Национального аэропорта "Минск" за "пикетирование" в видеоролике.
Участники видеообращения / Скриншот
Они его записали в ноябре 2020-го, выступили против насилия силовиков и беззакония в нашей стране. Всех участников решили наказать за "нарушение порядка проведения массового мероприятия", суды начались 11 января,
Как сообщает телеграмм-канал @viasnanazirae, к материалам дела был приобщен не только видеоролик, но и записи камер наблюдения в аэропорту.
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Суд Октябрьского района белорусской столицы осудил ещё пять сотрудников авиакомпании "Белавиа" и Национального аэропорта "Минск" за "пикетирование" в видеоролике.
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