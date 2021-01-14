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Жители легендарной «Риги» вышли на марш
Источник материала: Хартия'97
Жители легендарной «Риги» вышли на марш
Район всегда был эпицентром сопротивления Таракану в столице.
Жители легендарной «Риги», которая всегда давала отпор опричникам Таракана, вчера вечером вышли на массовый марш.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Район всегда был эпицентром сопротивления Таракану в столице.
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