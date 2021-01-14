|
«Даже незначительное дезертирство среди уставших белорусских силовиков вызовет цепную реакцию»
Источник материала: Хартия'97
«Даже незначительное дезертирство среди уставших белорусских силовиков вызовет цепную реакцию»
За этим последует волна огромных массовых митингов.
Известный норвежский политолог, профессор Института исследований мира (Осло) Павел Баев в статье для
Политолог отмечает, что
«Опасения в Кремле по поводу последствий этих выборов вызваны продолжающимся кризисом в соседней Беларуси, где борьба за пост президента в августе прошлого года должна была стать ритуальным подтверждением стабильности автократической системы, но вместо этого вызвала взрыв уличных протестов», — пишет Павел Баев.
Политолог отмечает, что режим Лукашенко буквально висит на волоске и достаточно совсем небольших событий, чтобы произошел «эффект домино».
«Агрессивные репрессии опального правителя Лукашенко не восстановили порядок на улицах, и некоторые эксперты предупреждают, что даже незначительное дезертирство среди уставших белорусских правоохранителей может вызвать цепную реакцию предательства, за которой последует новая волна огромных массовых митингов», — пишет Павел Баев.
В такой ситуации узурпатор Лукашенко не может рассчитывать даже на своего традиционного «союзника» в Кремле. Более того, Москва уже списала его со счетов как «политический пассив» и усиленно ищет замену.
«Лукашенко вынужден был отказаться от своей старой игры в дистанцирование от России. Его режим становится все более зависимым от благосклонности Путина, а также уязвимым для давления Кремля. В Москве, тем не менее, оценивают белорусского правителя как политический пассив и продолжат работу над планом надежной ему замены», — утверждает Павел Баев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За этим последует волна огромных массовых митингов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)