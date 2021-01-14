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«Даже незначительное дезертирство среди уставших белорусских силовиков вызовет цепную реакцию»

14.01.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Даже незначительное дезертирство среди уставших белорусских силовиков вызовет цепную реакцию»

  • 14.01.2021, 8:59
«Даже незначительное дезертирство среди уставших белорусских силовиков вызовет цепную реакцию»
фото:onliner.by

За этим последует волна огромных массовых митингов.

Известный норвежский политолог, профессор Института исследований мира (Осло) Павел Баев в статье для The Jamestown Foundation анализирует, как будет развиваться ситуация в Беларуси в 2021 году.

Политолог отмечает, что массовые и непрерывные протесты в Беларуси вызывают серьезные опасения у соседнего диктаторского режима.

«Опасения в Кремле по поводу последствий этих выборов вызваны продолжающимся кризисом в соседней Беларуси, где борьба за пост президента в августе прошлого года должна была стать ритуальным подтверждением стабильности автократической системы, но вместо этого вызвала взрыв уличных протестов», — пишет Павел Баев.

Политолог отмечает, что режим Лукашенко буквально висит на волоске и достаточно совсем небольших событий, чтобы произошел «эффект домино».

«Агрессивные репрессии опального правителя Лукашенко не восстановили порядок на улицах, и некоторые эксперты предупреждают, что даже незначительное дезертирство среди уставших белорусских правоохранителей может вызвать цепную реакцию предательства, за которой последует новая волна огромных массовых митингов», — пишет Павел Баев.

В такой ситуации узурпатор Лукашенко не может рассчитывать даже на своего традиционного «союзника» в Кремле. Более того, Москва уже списала его со счетов как «политический пассив» и усиленно ищет замену.

«Лукашенко вынужден был отказаться от своей старой игры в дистанцирование от России. Его режим становится все более зависимым от благосклонности Путина, а также уязвимым для давления Кремля. В Москве, тем не менее, оценивают белорусского правителя как политический пассив и продолжат работу над планом надежной ему замены», — утверждает Павел Баев.

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