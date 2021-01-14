Источник материала: Хартия'97

Байден — об импичменте Трампа: Надеюсь, Сенат справится 14.01.2021, 8:50

Джо Байден

Избранный президент США напомнил сенаторам об их конституционных обязанностях.

Избранный президент США Джо Байден прокомментировал решение Конгресса по импичменту нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN .

Байден выразил надежду, что у Сената США будет достаточно времени, чтобы уделить время на рассмотрения импичмента на фоне назначения новой администрации.

«Я надеюсь, что руководство Сената найдет способ справиться со своими конституционными обязанностями по импичменту, одновременно работая над другими неотложными делами страны», — заявил Байден.

Today, in a bipartisan vote, the House voted to impeach and hold President Trump accountable. Now, the process continues to the Senate—and I hope they’ll deal with their Constitutional responsibilities on impeachment while also working on the other urgent business of this nation. — Joe Biden (@JoeBiden) January 14, 2021

Ранее 232 законодателя Палаты представителей США проголосовали за то, чтобы принять резолюцию об импичменте действующего президента Дональда Трампа.

Теперь резолюцию должны поддержать не менее 67 сенаторов из общего числа в 100 человек. Лидер сенатского большинства отметил, что рассмотрение вопроса начнется не ранее 19 января.

Дональд Трамп — единственный президент США, которого во второй раз подвергают импичменту. В первый раз процедуру импичмента объявили после разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским — он просил возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын демократа Джо Байдена Хантер.

Президента США обвинили в давлении на Зеленского с целью получить компромат на Байдена, Палата представителей объявила ему импичмент, но Сенат полностью оправдал.

Что произошло в США 6 января?

6 января 2021 года Конгресс США собрался, чтобы утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать, поскольку сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса.

Вскоре Трамп призвал своих сторонников разойтись, но продолжал заявлять, что «выборы украли» и что он понимает «их боль».

Полиции удалось очистить Капитолий от протестующих. Во время столкновений погибли четверо протестующих и один полицейский, десятки человек были задержаны.

После этого в Капитолии возобновилось совместное заседание двух палат Конгресса, на котором официально утвердили итоги президентских выборов и победу Байдена.

Дональд Трамп подтвердил мирную передачу власти Байдену, однако отказался посещать его инаугурацию.

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