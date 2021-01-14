Шумный тигр: обзор ноутбука HP Envy на процессоре Intel 11-го поколения

Источник материала: Onliner Новинки на прилавки теперь приходят с большим опозданием. В последние месяцы 2020 года по всему миру наблюдаются проблемы с поставками компьютерных комплектующих, ноутбуков и игровых приставок. Трудности с производством и освоением новых технологий, а также пандемия стали серьезными вызовами для производителей. К счастью, нам удалось заполучить для обзора ноутбук HP Envy на новом процессоре Intel 11-го поколения.

Почему это важно? Потому что на рынок ноутбуков вернулась полноценная конкуренция Intel и AMD, которая пойдет только на пользу всем нам. Из-за этого мы получаем более мощные и эффективные устройства. Так, в 2020-м оглушительное признание получили ноутбуки на AMD Ryzen 4000-й серии , которые базируются аж на 6- и 8-ядерных чипах. Беспрецедентная производительность, которая укладывается в рамки 15 Вт теплового пакета и красоты тонкого корпуса. А что же Intel?

В стремлении успокоить инвесторов и вернуть разбегающихся фанатов Intel осенью 2020 года анонсирует новую архитектуру под названием Tiger Lake. По сути, это очень серьезный апгрейд 10-нанометрового технологического процесса с добавлением массы улучшений. Рассказываем, что получилось в итоге, на примере ноутбука HP Envy .

Поворотный экран















HP Envy — это ноутбук-трансформер, у которого крышка поворачивается почти на 360°. Такая функция для обычного пользователя скорее игрушка. Можно придумать много развлекательных сценариев для работы на огромном сенсорном экране лежа, сидя или стоя. Некоторый полезный смысл в этом могут найти бизнес-пользователи.

На обзоре представлена модель HP с большим 15-дюймовым экраном, который можно развернуть как планшет и продемонстрировать свои идеи небольшой группе людей под любым углом (главное, подальше от солнца, но об этом позже). Сам ноутбук весит почти 2 килограмма, поэтому ворочать его быстро еще надо наловчиться.

Но это все теория. По ходу работы с HP Envy так и не удалось найти для себя реального сценария использования поворотной функции. Сила привычки велика, и ноутбук все время провел в традиционном положении на столе. Судя по статистике Каталога, доля заказов ноутбуков-трансформеров за 2020 год составляет менее 4%.

Внешний вид, клавиатура и разъемы

HP Envy сделан из серебристого матового металла, не собирающего отпечатки. Под сомнением осталась только нижняя крышка: по ощущениям она пластиковая, хотя HP пишет о «цельнометаллическом корпусе с угловатым дизайном». Кстати, при распаковке она оказалась как будто не до конца закрытой. Крепления нижней крышки без особых усилий защелкнулись с характерным звуком чисто под собственным весом ноутбука в руках.

Все, что можно было добавить на клавиатуру, было туда добавлено. За ее пределами остались только наклейки Intel. Кнопка включения соседствует с Delete. Случайное нажатие не прервет вашу работу, потому что для этого надо ее нажать и подержать. Даже сканер отпечатка пальца переехал к стрелкам. В верхнем ряду клавиш расположены кнопки отключения микрофона и камеры. В последнем случае объектив механически закрывается шторкой со слышимым щелчком.























Функциональные клавиши можно было бы занять чем-нибудь полезным. Вместо этого на F1 по-прежнему HP ставит «гиперссылку» на то, как получить справку в Windows 10. По нажатии на F12 открывается утилита HP Command Center, где можно выбрать режим работы из четырех профилей. Тут же графически отображается скорость вращения вентилятора. Рядом расположен небольшой график температуры без конкретного указания, с какого датчика снимаются показания. Оба изображения не скажут про состояние компьютера ничего конкретного. Пример: на первом скриншоте сняты показания датчиков во время тестирования компьютера, где видна высокая температура и потребление, а на втором — как это все отображается в фирменной утилите.



Первый скриншот. Тест работы процессора в рендеринге сложных 3D-сцен

Второй скриншот. Вентилятор и нагрев в фирменной утилите во время теста

Минималистичный набор разъемов на боковых гранях становится типичным для современных ноутбуков. HP Envy оснащен портом HDMI, картридером, аудиоразъемом и USB Type-C с поддержкой альтернативных режимов работы. Один стандартный USB-порт доступен после отгибания специальной защелки. Вслепую попасть почти нереально, поэтому приходится поднимать корпус, отгибать защелку одной рукой и только тогда вставлять флешку. Неудобно. При этом второй USB нормальный, без всяких защелок.











Производительность

На обзор попала не топовая конфигурация, поэтому описанные результаты в более дорогих и мощных моделях, конечно же, будут выше. В данном случае мы имеем дело с одним из первых в Беларуси ноутбуков на Intel Tiger Lake. HP Envy работает на процессоре Intel Core i5 1135G7 с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD. Как и в большинстве ноутбуков, тут можно заменить накопитель и две планки оперативной памяти. Отсека для жесткого диска нет.







Помимо синтетических тестов, ноутбуку был создан следующий сценарий рабочей нагрузки: в браузере Google Chrome были открыты 17 вкладок, включая видео в Full HD на YouTube, в Adobe Photoshop выполнялась пакетная обработка 205 фотографий в формате TIFF, в огромной таблице Excel проводились манипуляции с данными, на фоне скачивалась/устанавливалась игра. Этого хватило, чтобы загрузить ресурсы ноутбука почти полностью. Была еще попытка параллельно запустить рендеринг демосцены в Blender, но HP Envy с этим не справился. Возможно, мало кому понадобится запускать эти процессы одновременно, но показатель работоспособности ноутбука довольно неплох и практичен.

Переключение между приложениями происходило быстро, равно как и развертывание видео из YouTube во весь экран. Средняя температура — 75°, а потребление процессора — 20 Вт. При длительной работе он не выходит за указанное значение. При этом средняя частота составляла 2600 МГц. При таком же сценарии, но с питанием от батареи ноутбук нагрелся в среднем до 66° с потреблением до 15 Вт и частотой 2000 МГц. Разницу в работе от сети и от батареи хорошо иллюстрирует время рендеринга в Blender: от сети — 28 минут, а от батареи — 34 минуты.



Показания датчиков в рендеринге демосцены в Blender

Тест в программе, основанной на инструментах для рендеринга в 3ds Max и Cinema 4D

Комплексное тестирование ноутбука в PCMark 10

Сравнение результатов теста Cinebench R20 — рендеринг сложных 3D-сцен

В «Командном центре HP» назначается профиль работы ноутбука. Если хотите больше мощностей, то выбираете высокопроизводительный профиль, увеличивая тем самым температуру ноутбука и шум вентилятора. Если желаете перестать будить домочадцев ночью, то выбираете бесшумный режим. С этим профилем кулеру охлаждать нечего, ведь процессор работает не во всю мощь. Имеется еще холодный режим, существование которого лишено смысла. Производительность в таком профиле почти такая же, как и в бесшумном, но вентилятор создает шум. Вот таблица для наглядности, где сравнивается нагрузка с помощью стресс-теста AIDA64 во всех четырех режимах.

Профиль Средняя t° Максимальная t° Потребление, Вт Частота, МГц Высокопроизводительный 79 98 20 2400 Сбалансированный 71 96 15,5 2000 Бесшумный 53 56 9,5 1125 Холодный 47 56 8,5 950

Грустная батарея

В режиме просмотра фильмов в разрешении Full HD ноутбук на полной яркости с оптимальным профилем питания проработал 4 часа 38 минут, или два с половиной фильма Кристофера Нолана, или одну режиссерскую версию картины «Властелин колец: Возвращение короля». При работе по описанному выше сценарию батареи хватило лишь на 2 часа 10 минут. Добавить тут нечего. Плохой результат для нового современного ноутбука.

Экран









В ноутбуке HP Envy на обзоре установлена матрица AU Optronics AUOC48A с очень хорошей цветопередачей и небольшой яркостью. Сам экран сенсорный, с тонкими рамками и глянцевым покрытием. При попадании на него солнечных лучей или других источников света, естественно, все начинает бликовать и отражаться. Отпечатки пальцев на экране почти не заметны.

Удивила высокая точность ввода на сенсорном экране — вплоть до некоторых особенностей почерка. Пригодится тем, кто хочет на ходу делать заметки в документах или наброски рисунков. Иногда в комплекте поставки может попасться перо, но в нашем случае его не было.

Графика

Одной из главных фишек новых процессоров Intel называют улучшенную встроенную графику. Процессор в рассматриваемом ноутбуке HP Envy оснащен видеочипом Intel Iris Xe с 80 исполнительными блоками и частотой 1300 МГц. С топовыми процессорами Intel обещает до 60 кадров в секунду с разрешением Full HD и называет новую встроенную графику «революцией в изображении» . Правда, не говорит, в каких играх это возможно.



Скриншот с сайта intel.ru

Фирменная утилита по настройке графики Intel

Фирменная утилита по настройке графики Intel

Фирменная утилита по настройке графики Intel

В тестах 3DMark встроенный видеочип Intel показал высокие результаты. В сравнении ультрабуков была модель на AMD Ryzen 5 4500U тоже с мощной встроенной графикой. Так вот, Intel Iris Xe проигрывает ей в двух тестах из трех. Однако разница в цифрах там совсем небольшая. При этом полноценное сравнение еще предстоит, так как это все-таки разные ноутбуки. Пока этой информации достаточно, чтобы получить представление о хорошем уровне новой встройки от Intel.





В играх все не так хорошо, как в тестах. Например, Red Dead Redemption 2 выжал из встроенной графики Intel на низких настройках в Full HD лишь жалкие 14 кадров в секунду (в HD-разрешении — 23). Для фанатов приключений Геральта из Ривии: на низких настройках — 21 кадр в секунду в Full HD и 34 в HD. Зато некоторые мультиплеерные игры чувствуют себя хорошо. Например, World of Tanks на низких настройках выдает 140 кадров в секунду, а на средних — 43.





Главная беда HP Envy

Все описанные результаты были достигнуты ценой сильного шума и неприятного свиста вентилятора при максимальной нагрузке или интенсивной работе. Ноутбук показывает хорошую производительность в тестах и в работе, но его система охлаждения, очевидно, сделана плохо. По имеющейся информации, там только один вентилятор и одна тепловая трубка. Выдув горячего воздуха происходит через узкую полоску радиаторной решетки сзади ноутбука. При этом при выполнении простых задач нет ни шума, ни нагрева. Можно включить тихий режим, купить подставку и запускать только браузер. Но зачем привыкать к некомфортной среде и искусственно себя ограничивать?

В итоге





Без «косяков» не обошлось. Уж сильно ноутбук шумит и свистит на максимальной мощности. При прочих равных этот фактор может стать решающим. Ноутбук также очень мало работает от батареи. Всего лишь два часа интенсивной работы — это плохой результат. Разумеется, понизив яркость и нагрузку, можно увеличить это время. Если для вас постоянно идти на компромиссы с ноутбуком за 3000 рублей — это норма, тогда HP Envy вам подойдет.

Ноутбук с функцией поворота экрана возьмут те пользователи, кому это надо. В рамках этого обзора трансформируемость не была объектом изучения. В центре внимания был новый процессор Intel на базе Tiger Lake. И результаты оказались очень хорошими, несмотря на шум. HP Envy на Intel Core i5 11-го поколения набрал высокие баллы в синтетических тестах и уверенно показал себя в рабочих приложениях. Если брать информацию из сравнения ультрабуков, то Core i5 1135G7 сопоставим с Ryzen 5 4500U в рабочих сценариях и играх. Порой разница между ними была совсем незначительной, а это большой шаг для Intel на поле тонких ноутбуков. Тем не менее, чтобы сделать правильные выводы, еще предстоит провести полноценное сравнение ноутбуков из одной категории на свежих платформах Intel и AMD, но для предварительной положительной оценки данных уже достаточно.

Если логистика компьютеров и их комплектующих не сломается окончательно, то в этом году будет много устройств на Intel Tiger Lake в разных тепловых пакетах. Останется дождаться обзора, сравнения с конкурентами и приятной для себя цены — и можно смело рассматривать ноутбук на процессорах Intel 11-го поколения к покупке.

6 Оценка автора Нравится Отличный процессор Intel Хороший экран Точность сенсорного ввода Не нравится Сильный шум Два часа от батареи в работе, четыре с половиной часа при просмотре кино