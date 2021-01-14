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Накормленные блинчиками с рук СМИ сообщили, что новогоднее обращение посмотрело 65 миллионов беларусов. И это не считая лунной базы и марсианской колонии. (Владимир Максимков)
14.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Накормленные блинчиками с рук СМИ сообщили, что новогоднее обращение посмотрело 65 миллионов беларусов.
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Накормленные блинчиками с рук СМИ сообщили, что новогоднее обращение посмотрело 65 миллионов беларусов. И это не считая лунной базы и марсианской колонии. (Владимир Максимков)
Накормленные блинчиками с рук СМИ сообщили, что новогоднее обращение посмотрело 65 миллионов беларусов. И это не считая лунной базы и марсианской колонии. ...
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