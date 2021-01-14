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Акунин: «У Кремля есть три варианта»

14.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Известный писатель, давно живущий за пределами России, о возвращении Алексея Навального в Москву.

Акунин: «У Кремля есть три варианта»

– Событие вполне историческое. Оно будет иметь важные последствия, – пишет Борис Акунин. – У Кремля, насколько я понимаю, тут есть три варианта.

Детский: Не пущать. Срочно ухудшить статистику по эпидемии и закрыть страну или устроить еще что-то в этом роде.

Подростковый: Схватить и посадить – неважно, в день прилета или малость погодя.

Взрослый: Терпеть эту занозу и дальше, потому что страна большая и все равно всегда будет существовать настоящая, немарионеточная оппозиция.

Первый вариант выставит Кремль на посмешище.

Второй создаст большую и постоянную проблему: для мира в России отныне будет только два имени – Ужасный Диктатор и Прекрасный Борец за Свободу, томящийся в GULAGе.

Третий вариант предполагает отступление от курса на тотальность политического контроля и потому весьма маловероятен. Система для этого совершенно не приспособлена.

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В любом случае Алексей Навальный совершает сильный и красивый поступок. Я очень надеялся, что этого не произойдет. Очень жалко жену Юлю и детей.

 
 
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Известный писатель, давно живущий за пределами России, о возвращении Навального в Москву.
 
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