Дизайнеры рассказали, какие обеденные столы и стулья в моде и как их стильно комбинировать

Источник материала: Tut.by

Как обставить обеденную зону так, чтобы она стала центром домашнего уюта и гостеприимства? Попросили дизайнеров рассказать, какие предметы интерьера и какая мебель для столовой группы сейчас в тренде, а что — морально устарело.





«Кто сказал, что антикварный стол нельзя поставить на фоне ультрасовременной кухни?»

Дизайнер интерьера Егор Брель считает, что обеденный стол, так же как и диван, и кровать, создает в интерьере определенную зону комфорта. Это место, где за ужином собирается семья, друзья, где проходят рабочие встречи. Это такой же центр домашнего уюта и гостеприимства, как камин.

— В столовой или на кухне стол чаще всего исполняет роль композиционного центра, к которому прикованы взгляды, — говорит он. — И не обязательно, чтобы от этого элемента плясал дизайн кухни. Интерьер может быть решен как по канонам дизайна, где все подобрано в одном стиле, так и включать в себя совершенно индивидуальные предметы, такие же яркие и выразительные, как современная живопись на стене.

Егор отмечает, что тенденции у производителей меняются ежегодно. Практически все фабрики и мебельные компании стараются учесть новые веяния и хитровыдуманные под соусом маркетинга материалы для того, чтобы каждый человек смог создать вокруг себя уютное и стильное пространство, будь то бабушкин интерьер или кухня в стиле Апполон-17.



Фото: alteregohome.ru

— Сегодня перед дизайнерами и производителями стоит задача не только удивить клиента, но и следовать общепринятым правилам эргономики, — говорит дизайнер. — За столом хочется сидеть удобно и не думать, что твои колени упираются в торец столешницы или в острое ребро сварной ноги из стали. Важно создать спокойный «островок» среди шума и нестабильности современного мира.

Чтобы понять, какие столы и стулья сейчас в моде, Егор предлагает пройтись по стилям и миксам.

— Начнем с эклектики. Кто сказал, что антикварный стол нельзя поставить на фоне ультрасовременной глянцевой кухни? Или наоборот. И такой симбиоз имеет право на существование, стоит только включить фантазию. Посмотрите на итальянские, французские интерьеры, где нет места словам «стеснение» и «застенчивость»!



Фото: alteregohome.ru

Следующий пример: в спокойный и размеренный интерьер с предметами классической мебели врывается безумная динамика со стульями 60-х годов, с до сих пор актуальным дизайном и удобной эргономикой:



Фото: museum-design.ru

— Другой вариант микса и эклектики — это когда все вокруг едино, а стулья — как «фишка». Все из разных эпох и стилей. Но тут важно подойти со вкусом и чувством уверенности, немного побродить по барахолкам или просто хорошим магазинам мебели, где есть выбор форм и отделки. Можно взять первые попавшиеся ''любые'' стулья, но такой вариант не всегда подойдет.



Фото: design-homes.ru

Далее рассмотрим современный стиль с прямоугольным традиционным столом и уютным круглым.

— Под понятием «современный стиль» может скрываться множество других подстилей, — объясняет Егор. — Современным может быть скандинавский стиль на любой кошелек, лофт или просто минимализм. Любой из перечисленных симбиозов можно сделать как холодным и строгим в черно-белых тонах, так и уютным домашним, с различным текстилем и теплыми пшеничными тонами.



Фото: design-homes.ru



Фото: design-homes.ru

Круглый стол, по мнению Егора, как нельзя лучше способствует «скрадыванию» острых углов в пространстве. Совсем не случайно, что в офисах переговорные залы в большинстве своем оборудуются именно такими изделиями.



Фото: homester.com.ua

Это своеобразный психологический ход, используемый еще со времен короля Артура и его знаменитого «круглого стола». Но другим важным и большим плюсом такого стола можно отметить вместительность: за круглым столом можно разместить как минимум на 4 человека больше, чем за квадратным или прямоугольным.

За круглым столом можно разместить как минимум на 4 человека больше, чем за квадратным или прямоугольным

— Еще хотелось бы сказать пару слов о прозрачных стульях из пластика, акрила и стекла. Дизайнеры их еще называют «призраки». Именно это название закрепилось благодаря дизайнеру Филиппу Старку и его замечательной модели Louis Ghost Chair и Victoria Ghost Chair.



Фото: kartell.com

Эти стулья прекрасно подходят под все стили и случаи жизни, но особенно хороши будут в небольших пространствах. Обеденный комплект — стол и стулья — занимает много пространства, и если сделать хотя бы стулья прозрачными, у нас сразу же визуально станет больше пространства и естественного света.



Фото: kartell.com

«В последнее время все больше людей готовы использовать яркие цвета»

Диана Перепелица, арт-директор студии Dking, предлагает: не стоит ограничиваться невзрачными стандартами. Подобрав гарнитур, где стулья немного отличаются между собой конструкцией, вы получите оригинальный набор, который будет поднимать настроение и дарить только положительные эмоции.

— Сейчас все больше стараются отходить от строгих правил при подборе стульев к столу: комбинируют металл, дерево, текстиль, — говорит она. — Все это добавляет изюминки в столовую зону.



Фото: pinterest.com

Трендовые модели стульев из бархата — изысканный вариант, который создаст атмосферу комфорта, уюта и шика. Этот материал сочетает в себе элегантный внешний вид и приятные тактильные свойства. Что касается практичности материала, то производители позаботились о дополнительной его обработке, позволяющей увеличить износостойкость и улучшить эксплуатационные характеристики.

Стулья в глубоких и насыщенных цветах, по мнению Дианы, могут стать основным акцентом в общем пространстве.



Фото предоставлено студией Dking

— Комбинирование одинаковых стульев с использованием двух цветов также является интересным решением. Такой метод можно применить как к одному стулу, так и к целому ряду.



Фото предоставлено студией Dking

Однако в больших столовых зонах Диана рекомендует использовать одинаковые стулья, чтобы не перегружать общее пространство. Спокойные нейтральные оттенки позволят вписать набор в любой интерьер и обеспечить ему актуальность даже при смене фона — к примеру, цвета стен или декора.



Фото предоставлено студией Dking

Для квартир сегодня актуальны раскладные системы столов, так как они позволяют экономить пространство



Фото предоставлено студией Dking

— К слову, нередко заказчики отказываются от больших столов в обеденной зоне, отдавая предпочтением барным островам.



Фото предоставлено студией Dking



Фото предоставлено студией Dking

Диана отмечает, что для квартир сегодня актуальны раскладные системы столов, так как они позволяют экономить пространство в повседневной жизни. Стулья чаще всего используются с мягкой обивкой, а также деревянные. И, кстати, в последнее время все больше людей готовы использовать яркие цвета.

— А вот пластиковые стулья из моды уже выходят. Сейчас все больше упор делается на экологичность и практичность. Также отходят стеклянные прозрачные столы — они не делают пространство уютным, и за ними не очень комфортно сидеть.



Фото предоставлено студией Dking

По мнению Дианы, какой бы стиль, палитру и декоративные решения для столовой вы ни выбрали, все это стоит подчинить главному — созданию атмосферы тепла, гостеприимства и радости жизни.