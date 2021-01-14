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В Быхове парень катался на привязанном к автомобилю тюбинге - и заехал под другую машину

14.01.2021 09:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Быхове на неиспользуемом военном аэродроме вечером 8 января произошла авария, сообщает «Маяк Прыдняпроўя». Под колеса автомобиля попал молодой человек, который ехал на привязанном к другой машине тюбинге.


Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Молодой человек ехал на тюбинге, привязанном к Opel. Навстречу ему ехала «Лада», под колесами которой при разъезде машин и оказался парень на тюбинге.

Парень с травмами в больнице.

 
 
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