В Быхове парень катался на привязанном к автомобилю тюбинге - и заехал под другую машину

Источник материала: Tut.by

В Быхове на неиспользуемом военном аэродроме вечером 8 января произошла авария, сообщает «Маяк Прыдняпроўя». Под колеса автомобиля попал молодой человек, который ехал на привязанном к другой машине тюбинге.



Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Молодой человек ехал на тюбинге, привязанном к Opel. Навстречу ему ехала «Лада», под колесами которой при разъезде машин и оказался парень на тюбинге.

Парень с травмами в больнице.