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В Быхове парень катался на привязанном к автомобилю тюбинге - и заехал под другую машину
Источник материала: Tut.by
В Быхове на неиспользуемом военном аэродроме вечером 8 января произошла авария,
Молодой человек ехал на тюбинге, привязанном к Opel. Навстречу ему ехала «Лада», под колесами которой при разъезде машин и оказался парень на тюбинге.
Парень с травмами в больнице.
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Авария произошла на неиспользуемом аэродроме.
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