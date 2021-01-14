ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Бобруйске не могут достроить проспект - нет денег

14.01.2021 09:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Работы по продлению проспекта Строителей до улицы Ленина в Бобруйске временно приостановили: нет денег и погода для строительства неподходящая. На завершение строительства 900‑метрового участка не хватает 2,6 млн рублей, пишет «Коммерческий курьер».


Фото: «Коммерческий курьер»

Полная стоимость строительства дороги — 6,8 млн рублей, рассказал директор организации-подрядчика ДСУ‑16 Анатолий Киселевич. Из них 4,2 млн рублей уже освоили.

С марта 2020 года строители уложили бетон почти на всем протяжении проезжей части, сделали тротуары и велодорожки, проложили ливневку, водопровод и бытовую канализацию. При этом осень строительство дороги «забуксовало» — тогда возникла необходимость вести теплотрассу в район будущей многоэтажной застройки. Укладка коммуникаций до конца не завершена.

Осталось доделать бордюры, часть тротуара, поставить светофоры (в том числе один для пешеходов), часть опор уличного освещения, дорожные знаки, нанести разметку, выполнить озеленение, установить видеонаблюдение. А также уложить брусчаткой площадки подъезда общественного транспорта к остановочным пунктам. Также в приоритете — стыковка нового участка с улицей Ленина.

При возобновлении финансирования и благоприятных погодных условиях строительство дороги продолжат.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Тетерин о Соболенко: «Она выходит и борется под этим флагом, под нашим флагом, под белорусским»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by