В Бобруйске не могут достроить проспект - нет денег

Источник материала: Tut.by

Работы по продлению проспекта Строителей до улицы Ленина в Бобруйске временно приостановили: нет денег и погода для строительства неподходящая. На завершение строительства 900‑метрового участка не хватает 2,6 млн рублей, пишет «Коммерческий курьер».



Фото: «Коммерческий курьер»

Полная стоимость строительства дороги — 6,8 млн рублей, рассказал директор организации-подрядчика ДСУ‑16 Анатолий Киселевич. Из них 4,2 млн рублей уже освоили.

С марта 2020 года строители уложили бетон почти на всем протяжении проезжей части, сделали тротуары и велодорожки, проложили ливневку, водопровод и бытовую канализацию. При этом осень строительство дороги «забуксовало» — тогда возникла необходимость вести теплотрассу в район будущей многоэтажной застройки. Укладка коммуникаций до конца не завершена.

Осталось доделать бордюры, часть тротуара, поставить светофоры (в том числе один для пешеходов), часть опор уличного освещения, дорожные знаки, нанести разметку, выполнить озеленение, установить видеонаблюдение. А также уложить брусчаткой площадки подъезда общественного транспорта к остановочным пунктам. Также в приоритете — стыковка нового участка с улицей Ленина.

При возобновлении финансирования и благоприятных погодных условиях строительство дороги продолжат.