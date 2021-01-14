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«Горячий» кроссовер Hyundai Kona N дебютирует с двухлитровым турбомотором

14.01.2021 09:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Hyundai расширяет гамму спортивных моделей, обозначаемых литерой N — скоро к хэтчбекам i30 N, Veloster N и i20 N присоединится кроссовер Kona N.


Доводочные испытания топ-версии Kona (к слову, обновленной осенью прошлого года) близятся к завершению, а пока корейцы поделились снимками предсерийного варианта «паркетника», пока скрытого под камуфляжем. При этом в Hyundai подтвердили, что под капот Kona N получит двухлитровый турбодвигатель, пару которому составит 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Точные характеристики «четверки» раскроют уже во время премьеры — по предварительным данным, двигатель будет развивать 250 или 280 л.с. (в зависимости от версии).


Снаружи Kona N будет отличаться от базового кроссовера измененными бамперами, особым обвесом с крупным спойлером на пятой двери, двумя внушительными патрубками выхлопа, тормозными суппортами красного цвета и оригинальными колесными дисками. Также Kona N получит перенастроенное шасси и Launch Control для более эффективного старта.


Официальная премьера Kona N состоится в ближайшее время, а старт европейских продаж запланирован на лето этого года.

 
 
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Компания Hyundai уже совсем скоро расширит гамму спортивных моделей, обозначаемых литерой N - к хэтчбекам i30 N, Veloster N и i20 N присоединится кроссовер Kona N.
 
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