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Тетерин о Соболенко: «Она выходит и борется под этим флагом, под нашим флагом, под белорусским»
Источник материала: Tut.by
Председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин прокомментировал в эфире
«Хороший старт в новом году. Я думаю, что этот год будет лучше для нее, она будет радовать и нас, и меня как руководителя.
Думаю, что это не последняя ее победа, у нее хватило сил, чтобы она прогрессировала от матча к матчу и, наверное, радовала всех нас, всю нашу страну и всех, кому наша страна небезразлична.
Она является хорошим примером, она четко понимает, она не путает политику и спорт, для нее страна существует, флаг существует. Она выходит и борется под этим флагом, под нашим флагом, под белорусским. И самое главное, что она побеждает», — сказал Тетерин.
Напомним, Арина Соболенко стала чемпионкой турнира в Абу-Даби, обыграв в финале россиянку Веронику Кудерметову — 6:2, 6:2.
Ранее несколько белорусских спортсменов и функционеров
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Он прокомментировал в эфире СТВ победу Арины Соболенко на турнире в Абу-Даби.
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