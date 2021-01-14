Тетерин о Соболенко: «Она выходит и борется под этим флагом, под нашим флагом, под белорусским»

Источник материала: Tut.by

Председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин прокомментировал в эфире СТВ победу Арины Соболенко на турнире в Абу-Даби .



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«Хороший старт в новом году. Я думаю, что этот год будет лучше для нее, она будет радовать и нас, и меня как руководителя.

Думаю, что это не последняя ее победа, у нее хватило сил, чтобы она прогрессировала от матча к матчу и, наверное, радовала всех нас, всю нашу страну и всех, кому наша страна небезразлична.

Она является хорошим примером, она четко понимает, она не путает политику и спорт, для нее страна существует, флаг существует. Она выходит и борется под этим флагом, под нашим флагом, под белорусским. И самое главное, что она побеждает», — сказал Тетерин.

Напомним, Арина Соболенко стала чемпионкой турнира в Абу-Даби, обыграв в финале россиянку Веронику Кудерметову — 6:2, 6:2.

Ранее несколько белорусских спортсменов и функционеров снялись в новогоднем обращении Александра Лукашенко, среди них были Сергей Тетерин и Арина Соболенко.