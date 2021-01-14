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В Витебске с 15 января дорожает проезд в маршрутках

14.01.2021 09:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске с 15 января подорожает проезд в маршрутных такси: билет будет стоить 1 рубль 20 копеек, сообщает предприятие «Оператор перевозок». Сейчас поездка обходится в 1 рубль.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

За рубль в маршрутке витебляне ездили более 4 лет — с декабря 2016-го (до этого платили 80 копеек).

Цена талончика в общественном транспорте за это время не раз поднималась. В последний раз это произошло в декабре 2020 года: стоимость проезда в автобусе, трамвае и троллейбусе увеличилась с 60 до 70 копеек.

 
Теги: Витебск
 
 
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Витебские частные перевозчики подняли цену за проезд впервые за 4 года.
 
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