«Динамо» уступит «Авто», «Ливерпуль» не проиграет «МЮ», «Интер» победит «Юве». Наши прогнозы

У «МЮ» хватает своих проблем: игра на стандартах, медленная линия обороны, ограниченные в функциональности опорники. Кажется, что успех команды «держится на соплях». К счастью, после травмы и болезни форму набрал Поль Погба. Человек просто расцвел: играет так хорошо, что лидер атаки команды Бруну Фернандеш на его фоне меркнет.

Hey, Reds — can you guess who’s won tonight’s Man of the Match?