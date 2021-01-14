﻿ «Динамо» уступит «Авто», «Ливерпуль» не проиграет «МЮ», «Интер» победит «Юве». Наши прогнозы. 21.by
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«Динамо» уступит «Авто», «Ливерпуль» не проиграет «МЮ», «Интер» победит «Юве». Наши прогнозы

14.01.2021 09:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В совместном с букмекерской компанией Parimatch проекте наш эксперт Сергей Чалый резко отозвался о лидерстве «Манчестер Юнайтед» в английской Премьер-лиге накануне встречи с «Ливерпулем». Спортивный журналист Кирилл Клименков отмечает потери в качестве игры хоккейного «Динамо» после травм лидеров и не верит, что команда сможет забросить больше двух шайб в поединке с «Автомобилистом», а комментатор Владислав Татур объясняет, почему «Интер» окажется сильнее «Ювентуса».

Клименков: По игре в большинстве «Динамо» шло в лидерах КХЛ, но за два матча успело выпасть из топ-10

Кто: Кирилл Клименков, журналист SPORT.TUT.BY.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Предыдущие пять ставок: не прошла, прошла, прошла, прошла, прошла.

В этот раз ставит на матч Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск — «Автомобилист», который состоится 15 января.

— После трех эффектных побед в начале года над «Авангардом» (5:4 ОТ), СКА (4:3 ОТ) и рижским «Динамо» (6:2) минское «Динамо» немного притормозило, потерпев два подряд поражения, — напоминает Кирилл. — Проигранные матчи продемонстрировали, сколь значительную роль в результатах команды играют североамериканские легионеры. И если с потерей Брэндона Козуна и Роба Клинкхаммера минчане еще кое-как справлялись, то травмы одних из лучших в лиге распасовщиков Райана Спунера и Бреннана Менелла отразились на эффективности при игре в большинстве, а также создали трудности при игре с позиции силы в равных составах.

Вот что видно из статистики: минчане не реализовали ни одну из более чем десятка попыток забросить при игре «пять на четыре». А ведь именно этот компонент был для команды Крэйга Вудкрофта одним из ключевых факторов успеха. По игре в большинстве «Динамо» шло в лидерах КХЛ, но за два матча успело выпасть из топ-10.

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Остается лишь надеяться, что повреждения Спунера и Менелла окажутся не слишком серьезными и они присоединятся к команде как можно скорее, а новички команды Зак Митчелл, Павел Варфоломеев и опытный кубковый боец Денис Мосалев помогут справиться с трудностями. Митчелл уже зарекомендовал себя как специалист по игре на вбрасываниях — около 60 процентов побед на «точке». Варфоломеев набрал 4 (3+1) очка в пяти матчах. Мосалев также отметился набранными очками, а в недавнем поединке с «Магниткой» забил за минское «Динамо» впервые.


«Автомобилист» в нынешнем сезоне выступает ниже возможностей, но все равно считается одним из топ-клубов Восточной конференции. В последнем матче уральцы уверенно разобрались с «Йокеритом», не пропустив ни одной шайбы даже при том, что матч пропускал основной вратарь команды Якуб Коварж. Чех, к слову, сдал к концу 2020 года, рассказав о неважной атмосфере внутри клуба, да еще и пожаловался на уровень игры партнеров.

Parimatch предлагает несколько хороших вариантов на встречу минского «Динамо» и «Авто». Можно поставить на то, что минчане забросят не более двух шайб, или обратить внимание на третий период — традиционно напряженный для «зубров». Я же не стану мудрить — возьму самый простой вариант: победа «Автомобилиста» в основное время.

Хоккей. КХЛ. Регулярный сезон

Победа «Автомобилиста»

Коэффициент — 2,00


Чалый: Кажется, что успех «МЮ» «держится на соплях»

Кто: Сергей Чалый, экономист.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Предыдущие пять ставок: не прошла, прошла, не прошла, не прошла, прошла.

В этот раз ставит на матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед», который состоится 17 января.

— Насколько я помню, в последний раз «Манчестер Юнайтед» располагался на первом месте в Премьер-лиге в 2013 году, когда стал чемпионом в последний сезон Алекса Фергсона в роли главного тренера команды, — говорит Сергей. — Нынешняя ситуация, когда «Юнайтед» снова на вершине, сложилась ввиду успешной игры команды с середняками: 7 ноября подопечные Уле Гуннара Сульшера начали беспроигрышную серию в чемпионате — победили в 9 из 11 матчей, а с «Манчестер Сити» и «Лестером» сыграли вничью.

Считается, что та команда, которая лидирует в Англии после Boxing Day, то есть после Рождества, имеет предпочтительные шансы на чемпионство. А еще — что чемпионство добывается в играх с середняками. В нынешнем сезоне, когда игроки сталкиваются с большими нагрузками, а некоторые и болеют, очки с маленькими командами, конечно, по-прежнему важны. Но, думаю, судьба чемпионства будет зависеть от исходов матчей лидеров турнира.

Несмотря на симпатии к «МЮ», считаю, что первое место команда занимает незаслуженно. Вернее, первое место не говорит о силе команды. Думаю, игра «Сити» — лучшая сейчас в лиге, а далее идет «Ливерпуль» и все остальные.

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У «МЮ» хватает своих проблем: игра на стандартах, медленная линия обороны, ограниченные в функциональности опорники. Кажется, что успех команды «держится на соплях». К счастью, после травмы и болезни форму набрал Поль Погба. Человек просто расцвел: играет так хорошо, что лидер атаки команды Бруну Фернандеш на его фоне меркнет.

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