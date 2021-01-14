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Тревожные звоночки: Николь Кидман рассказала о проблемах со здоровьем

14.01.2021 09:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудская актриса Николь Кидман сделала шокирующее признание: звезда рассказала о проблемах со здоровьем из-за напряженных съемок.

53-летняя звезда записала подкаст вместе с Марком Мэроном, в котором раскрыла тайны со съемочной площадки сериала "Отыграть назад". В проекте HBO Кидман исполнила роль психотерапевта, чей муж стал главным подозреваемым в жестоком убийстве. Но во время интервью звезда заявила, что съемки дались ей особенно тяжело.

© REUTERS / Danny Moloshok
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Кидман рассказала, что столкнулась с "тревожными звоночками", которые привели к явным проблемам со здоровьем. Во время съемок актриса даже "слегла" на неделю, так как просто не могла стоять на ногах.

"Когда ты работаешь над такой угнетающей ролью, твой иммунитет просто не воспринимает разницу между реальностью и игрой", - отметила Кидман.

По словам актрисы, напряженные проекты всегда отражались на ее физическом и эмоциональном состоянии, а она так и не научилась "ставить себя в рамки" и не тревожиться по поводу и без.

Напомним, что "Отыграть назад" стал одним из самых популярных сериалов 2020 года и первоначально составил конкуренцию рекордсмену от Netflix - "Ход королевы".

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В новом интервью актриса призналась, что роль в нашумевшем сериале "Отыграть назад" далась ей непросто и проявила неприятные симптомы.
 
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