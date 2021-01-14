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Население Беларуси в 2020 году вывело из банков четверть срочных валютных депозитов

14.01.2021 09:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Население Беларуси в 2020 году вывело из банков валютные вклады на сумму $1,688 млрд., следует из отчета Нацбанка Беларуси о широкой денежной массе.

Объем срочных депозитных вкладов физических лиц в валюте за декабрь 2020 года снизился на $26,72 млн. или 0,62% и на 1 января 2021 года составил $4,6397 млрд. С начала года объем срочных вкладов в валюте упал на $1,577 млрд. или 25,36%.

Объем переводных вкладов населения в валюте в декабре 2020 года вырос на $36,522 млн. или 3,11% и на 1 января 2021 года составил $1,2101 млрд. С начала года объем переводных вкладов в валюте снизился на $111,649 млн. или 8,45%.

Общий объем валютных вкладов населения в декабре 2020 года вырос на $7,802 млн. или 0,13% и на 1 января 2021 года составил $5,8498 млрд. С начала года общий объем вкладов населения в валюте снизился на $1,688 млрд. или 22,4%.

 
 
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Население Беларуси в 2020 году вывело из банков валютные вклады на сумму $1,688 млрд., следует из отчета Нацбанка Беларуси о широкой денежной массе.
 
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