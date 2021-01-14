«Белавиа» продлевает приостановку полетов в Россию до 27 марта

«Белавиа» в очередной раз продлила приостановку рейсов в Россию до 27 марта.





не будет выполнять полеты по следующим направлениям: В связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации, «Белавиа»





Рига и Ашхабад по 1 марта 2021 года;

Будапешт и Алматы по 27 марта 2021 года.

Исключение составляет аэропорт «Домодедово». Туда рейсы выполняются.



