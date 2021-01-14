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«Белавиа» продлевает приостановку полетов в Россию до 27 марта
Источник материала: Партизан
«Белавиа» в очередной раз продлила приостановку рейсов в Россию до 27 марта.
«Белавиа» продлевает приостановку полетов в Россию до 27 марта
«Белавиа» в очередной раз продлила приостановку рейсов в Россию до 27 марта.
В связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации, «Белавиа»
Рига и Ашхабад по 1 марта 2021 года;
Будапешт и Алматы по 27 марта 2021 года.
Исключение составляет аэропорт «Домодедово». Туда рейсы выполняются.
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«Белавиа» в очередной раз продлила приостановку рейсов в Россию до 27 марта.
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