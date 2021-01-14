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На полную мощность: первый блок БелАЭС заработал на 100%
14.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Первый блок Белорусской атомной электростанции заработал на 100%, передает телеканал «МИР 24».
При этом оборудование еще
Сейчас на белорусской АЭС продолжается возведение второго блока. Строительные работы почти завершены. Идут отделочные работы и монтаж оборудования. Ожидается, что второй блок будет сдан в середине следующего года.
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При этом оборудование еще проходит испытания. После их завершения первый блок ждет аттестация приемной комиссии и только затем промышленная эксплуатация.
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