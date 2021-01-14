На полную мощность: первый блок БелАЭС заработал на 100%

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первый блок Белорусской атомной электростанции заработал на 100%, передает телеканал «МИР 24».

При этом оборудование еще проходит испытания . После их завершения первый блок ждет аттестация приемной комиссии и только затем промышленная эксплуатация. Тем временем, потребление электроэнергии в стране растет. Например, белорусы стали активнее использовать электричество для отопления жилых домов. Кроме того, электроэнергия – одна из экспортных позиций государства. Поэтому специалисты постоянно ищут новые рынки для ее сбыта.

«В сторону Прибалтики ограничен наш экспорт, мы имеем небольшой экспорт на Украину в рамках подписанных соглашений и также рассматриваем другие варианты. Но, как мы и говорили ранее, наша АЭС рассчитана на белорусского потребителя. Это более дешевая и чистая электроэнергия», – сказал заместитель министра энергетики Республики Беларусь Михаил Михадюк.

Сейчас на белорусской АЭС продолжается возведение второго блока. Строительные работы почти завершены. Идут отделочные работы и монтаж оборудования. Ожидается, что второй блок будет сдан в середине следующего года.