Фотофакт. На трассе Минск—Молодечно перевернулась автоцистерна со смолой

Авария произошла в ночь на 13 января — опрокинувшаяся на трассе автоцистерна заблокировала движение транспорта.









По предварительной информации МВД, большегруз двигался со стороны Минска. Водитель не учел дорожные условия и состояние перевозимого груза, в результате чего автомобиль оказался в неуправляемом заносе, пробил металлическое ограждение и оказался на полосе встречного движения, где перевернулся.

В автоцистерне находилась 21 тонна смолы, около 300 литров ее вылилось на проезжую часть.

В аварии никто не пострадал. Движение по трассе было заблокировано.

Фото: vk.com/cpbelarus.