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Фотофакт. На трассе Минск—Молодечно перевернулась автоцистерна со смолой

14.01.2021 09:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Авария произошла в ночь на 13 января — опрокинувшаяся на трассе автоцистерна заблокировала движение транспорта.

 

Фотофакт. На трассе Минск—Молодечно перевернулась автоцистерна со смолой

 

Фотофакт. На трассе Минск—Молодечно перевернулась автоцистерна со смолой

 

По предварительной информации МВД, большегруз двигался со стороны Минска. Водитель не учел дорожные условия и состояние перевозимого груза, в результате чего автомобиль оказался в неуправляемом заносе, пробил металлическое ограждение и оказался на полосе встречного движения, где перевернулся.

В автоцистерне находилась 21 тонна смолы, около 300 литров ее вылилось на проезжую часть.

В аварии никто не пострадал. Движение по трассе было заблокировано.

Фото: vk.com/cpbelarus.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла в ночь на 13 января — опрокинувшаяся на трассе автоцистерна заблокировала движение транспорта.  
 
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