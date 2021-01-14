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Фотофакт. На трассе Минск—Молодечно перевернулась автоцистерна со смолой
Источник материала: Навiны
Авария произошла в ночь на 13 января — опрокинувшаяся на трассе автоцистерна заблокировала движение транспорта.
По предварительной
В автоцистерне находилась 21 тонна смолы, около 300 литров ее вылилось на проезжую часть.
В аварии никто не пострадал. Движение по трассе было заблокировано.
Фото: vk.com/cpbelarus.
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Авария произошла в ночь на 13 января — опрокинувшаяся на трассе автоцистерна заблокировала движение транспорта.
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