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За участие в несанкционированных митингах в Минске задержали 13 человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске за участие в несанкционированных митингах задержаны 13 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они помещены в изолятор временного содержания. Проводится проверка.
Правоохранители регулярно предупреждают о незаконности подобных сборов и ответственности за участие в них. Несмотря на это, в разных районах столицы накануне собрались небольшие группы граждан с незарегистрированной символикой.
Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
Сотрудники милиции продолжают работу по установлению участников несанкционированных митингов, которые не были задержаны в момент проведения акций.
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Новости Беларуси. В Минске за участие в несанкционированных митингах задержаны 13 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они помещены в изолятор...
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