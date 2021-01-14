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5 правил, соблюдая которые можно есть и не толстеть
Источник материала: ОНТ
Диетолог Светлана Фус рассказала о простых правилах, соблюдая которые можно похудеть без вреда для здоровья,
1. Необходимо включить в меню больше растительной пищи — злаковые, фрукты и овощи.
2. Нужно пить достаточное количество воды, без нее гораздо сложнее улучшить обменные процессы.
3. Откажитесь от мучного, сладкого, фастфуда и полуфабрикатов.
4. Необходимо, чтобы в день было 3-4 приема пищи.
5. Важно много двигаться и регулярно выполнять физические упражнения, иначе процесс похудения значительно замедлится.
Фото: vladtime.ru
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Диетолог Светлана Фус рассказала о простых правилах, соблюдая которые можно похудеть без вреда для здоровья, пишет РИА «Новости» 1. Необходимо включить в меню...
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