5 правил, соблюдая которые можно есть и не толстеть

Источник материала: ОНТ

Диетолог Светлана Фус рассказала о простых правилах, соблюдая которые можно похудеть без вреда для здоровья, пишет РИА «Новости»

1. Необходимо включить в меню больше растительной пищи — злаковые, фрукты и овощи.

2. Нужно пить достаточное количество воды, без нее гораздо сложнее улучшить обменные процессы.

3. Откажитесь от мучного, сладкого, фастфуда и полуфабрикатов.

4. Необходимо, чтобы в день было 3-4 приема пищи.

5. Важно много двигаться и регулярно выполнять физические упражнения, иначе процесс похудения значительно замедлится.

Фото: vladtime.ru









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