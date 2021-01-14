Члены Совета Республики проведут прямую телефонную линию с населением

Источник материала: ОНТ

Узнать о проблемах людей и помочь в их решении – прямой формат общения позволяет представителям власти быстро реагировать на запросы. Сенаторы активно работают с обращениями граждан.

Так, сегодня прямую телефонную линию проведет председатель Совета Республики Наталья Кочанова. С 15 до 18 часов можно звонить.





Практика проведения прямых телефонных линий и личных приемов уже зарекомендовала себя как действенный инструмент. Кроме прочего, он позволяет оценить работу местных властей, а в некоторых случаях – найти системные решения на уровне законодательства.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram