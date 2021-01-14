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Члены Совета Республики проведут прямую телефонную линию с населением
Источник материала: ОНТ
Узнать о проблемах людей и помочь в их решении – прямой формат общения позволяет представителям власти быстро реагировать на запросы. Сенаторы активно работают с обращениями граждан.
Так, сегодня прямую телефонную линию проведет председатель Совета Республики Наталья Кочанова. С 15 до 18 часов можно звонить.
Практика проведения прямых телефонных линий и личных приемов уже зарекомендовала себя как действенный инструмент. Кроме прочего, он позволяет оценить работу местных властей, а в некоторых случаях – найти системные решения на уровне законодательства.
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Узнать о проблемах людей и помочь в их решении – прямой формат общения позволяет представителям власти быстро реагировать на запросы. Сенаторы активно работают с...
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