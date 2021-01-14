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Молодежь Могилевщины присоединилась к акции «Уберем снег вместе»
Источник материала: ОНТ
Активисты Могилевской области перенимают эстафету по уборке снега у молодежи из Гродненской,
Челлендж «Уберем снег вместе» был инициирован Гродненским областным комитетом Белорусского республиканского союза молодежи. Цель акции – помощь коммунальным службам в расчистке территорий социальных учреждений и учреждений здравоохранения от снега.
Волонтеры БРСМ и представители Молодежного отряда охраны правопорядка также помогут расчистить от снега дворы и придомовые территории ветеранов Великой Отечественной войны, одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов и других лиц, нуждающихся в поддержке.
Заявки на оказание такой помощи можно оставлять по телефонам горячих линий, которые работают на базе всех территориальных комитетов БРСМ.
Челлендж «Уберем снег вместе» продлится до конца зимы.
Фото: sb.by
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Активисты Могилевской области перенимают эстафету по уборке снега у молодежи из Гродненской, сообщила БЕЛТА. Челлендж «Уберем снег вместе» был инициирован...
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