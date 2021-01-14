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Мадрид могут объявить зоной катастрофы из-за урагана «Филомена»
Источник материала: ОНТ
Ущерб, нанесенный городу ураганом «Филомена», городской совет Мадрида оценил в сотни миллионов евро, поэтому местные власти с четверга хотят объявить испанскую столицу зоной катастрофы,
Такой запрос со стороны городского совета Мадрида направлен на то, чтобы ускорить выплату компенсаций пострадавшим, возместить расходы, которые добавились к коммунальным услугам из-за урагана, а также возобновить деятельность города.
Непогода негативно повлияла и на государственный, и на частный секторы. Пострадали автомобили, здания, магазины, сеть общественного транспорта, гостиничный бизнес.
В настоящее время в Мадриде чистят дороги, чтобы транспорт мог проехать. А в течение 60 дней городские службы должны проверить все деревья на улицах.
Фото: El Pais
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Ущерб, нанесенный городу ураганом «Филомена», городской совет Мадрида оценил в сотни миллионов евро, поэтому местные власти с четверга хотят объявить испанскую...
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