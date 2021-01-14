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Мадрид могут объявить зоной катастрофы из-за урагана «Филомена»

14.01.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мадрид могут объявить зоной катастрофы из-за урагана «Филомена»

Ущерб, нанесенный городу ураганом «Филомена», городской совет Мадрида оценил в сотни миллионов евро, поэтому местные власти с четверга хотят объявить испанскую столицу зоной катастрофы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на El Pais.

Такой запрос со стороны городского совета Мадрида направлен на то, чтобы ускорить выплату компенсаций пострадавшим, возместить расходы, которые добавились к коммунальным услугам из-за урагана, а также возобновить деятельность города.

Непогода негативно повлияла и на государственный, и на частный секторы. Пострадали автомобили, здания, магазины, сеть общественного транспорта, гостиничный бизнес.

В настоящее время в Мадриде чистят дороги, чтобы транспорт мог проехать. А в течение 60 дней городские службы должны проверить все деревья на улицах.

Фото: El Pais

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Ущерб, нанесенный городу ураганом «Филомена», городской совет Мадрида оценил в сотни миллионов евро, поэтому местные власти с четверга хотят объявить испанскую...
 
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