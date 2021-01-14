ДТП в Кировском районе: пострадал подросток

Источник материала: ОНТ

Несовершеннолетний пассажир пострадал в ДТП в Кировском районе, сообщается на сайте УВД Могилевского облисполкома.

13 января днем на 66-м км автодороги Могилев-Бобруйск в Кировском районе столкнулись Renault Logan и Renault Laguna.

По предварительной информации, житель Бобруйска, водитель Renault Logan, во время движения резкое затормозил, чтобы не столкнуться с впереди идущей машиной, и потерял контроль над управлением. Renault Logan занесло, автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault Laguna, за рулем которого находился житель Кировска.





Из-за удара Logan съехал в кювет. Пострадал пассажир данной машины 2004 года рождения, бобруйчанин, который находился на переднем сидении и был пристегнут ремнём безопасности.





Для осмотра подростка доставили в больницу. Проводится проверка.





Фото: УВД Могилевского облисполкома

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