Белстат: инфляция в Беларуси в 2020 году составила 7,4%

Источник материала: ОНТ

В Национальном статистическом комитете Беларуси сообщили об уровне инфляции за минувший год. Она составила 7,4%.

Задача на этот год – удержать рост цен на социально значимые товары в пределах 5%. В конце декабря минувшего года такой ориентир обозначил перед Советом министров Президент. Как и ещё один важный показатель – валовой внутренний продукт. По расчётам его прирост должен составить 1,8%. Сделать это вполне по силам. Хотя и непросто. Экономическая ситуация из-за пандемии во всём мире оставляет желать лучшего. 2020-й год принёс рекордные потери глобальному рынку. Для многих стран рецессия неизбежна – каждый месяц локдауна будет сокращать объёмы экономики в любой стране мира.

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