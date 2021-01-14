|
Белстат: инфляция в Беларуси в 2020 году составила 7,4%
Источник материала: ОНТ
В Национальном статистическом комитете Беларуси сообщили об уровне инфляции за минувший год. Она составила 7,4%.
Задача на этот год – удержать рост цен на социально значимые товары в пределах 5%. В конце декабря минувшего года такой ориентир обозначил перед Советом министров Президент. Как и ещё один важный показатель – валовой внутренний продукт. По расчётам его прирост должен составить 1,8%. Сделать это вполне по силам. Хотя и непросто. Экономическая ситуация из-за пандемии во всём мире оставляет желать лучшего. 2020-й год принёс рекордные потери глобальному рынку. Для многих стран рецессия неизбежна – каждый месяц локдауна будет сокращать объёмы экономики в любой стране мира.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Национальном статистическом комитете Беларуси сообщили об уровне инфляции за минувший год. Она составила 7,4%. Задача на этот год – удержать рост цен на социально...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)