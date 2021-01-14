Всебелорусское народное собрание: каковы планы и ожидания вокруг одного из самых важных общественно-политических событий Беларуси?

Источник материала: ОНТ

Меньше месяца осталось до Всебелорусского народного собрания – форум пройдет в Минске 11 и 12 февраля. Подготовка собрания идет полным ходом, формируются списки участников. Какие планы и ожидания вокруг одного из самых важных общественно-политических событий Беларуси?

Об этом говорили гости программы «ОбъективНо» на ОНТ. В студии – председатель Минской городской организации РОО «Белая Русь» Дмитрий Шевцов, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь Егор Макаревич, секретарь Белорусского союза журналистов Вадим Гигин, а также директор ООО «Мотовелозавод» Николай Ладутько.

Подробнее – в программе «ОбъективНо» на ОНТ.





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