Девять фото атмосферных явлений в Беларуси 2020 года

Источник материала: Tut.by

Сообщество «Природа Беларуси» в «ВКонтакте» составило список лучших фото атмосферных явлений за 2020 год. Публикуем их с разрешения автора — астронома-любителя Андрея Лейчика.

На этом фото вы можете увидеть серебристые облака — это самые высокие облака в атмосфере Земли. Как говорится на сайте 2i.by , они образуются в мезосфере на высоте около 85 км по одному источнику и на высотах 75−95 км по другому источнику и видны только при освещении Солнцем, когда оно находится на высоте 6−16° под горизонтом.

Днем с поверхности Земли они, как правило, не видны. Исключением является полное солнечное затмение. Эти облака наблюдаются преимущественно в самые короткие ночи в высоких широтах, когда солнце заходит ненадолго и недалеко за горизонт.



Источник: Природа Беларуси / ВКонтакте

А на этих снимках — молнии, запечатленные под Минском.



Источник: Природа Беларуси / ВКонтакте



Источник: Природа Беларуси / ВКонтакте

Солнечный столб — это визуальное атмосферное явление, оптический эффект, который представляет собой вертикальную полосу света, тянущуюся от Солнца во время его заката или восхода (ночью наблюдаются также столбы от Луны, ярких планет или от наземных источников света). Явление вызывается отражением света на почти горизонтальных плоских гранях шестиугольных плоских или столбовидных ледяных кристаллов, висящих в воздухе.



Источник: Природа Беларуси / ВКонтакте

Туманная радуга — широкая блестящая белая дуга, обусловленная преломлением и рассеянием света в очень мелких капельках воды. Она появляется при освещении солнечными лучами слабого тумана, состоящего из капелек радиусом около или меньше 25 мкм.



Источник: Природа Беларуси / ВКонтакте

А это — лунный венец. Это светлое туманное кольцо вокруг диска Солнца или Луны, реже — вокруг ярких звезд и земных источников света. Появляются при прохождении перед светилом полупрозрачных облаков или тумана и отличаются от гало меньшим радиусом колец (не более 5°).



Источник: Природа Беларуси / ВКонтакте

Первичная и вторичная радуги или, в народе, двойная радуга.



Источник: Природа Беларуси / ВКонтакте

Солнечное гало (гало — это группа атмосферных оптических явлений, когда вокруг источника света появляется вторичное свечение, как правило, имеющее форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли». Кольцо появляется обычно вокруг Солнца или Луны, но иногда и вокруг других мощных источников, таких как уличные огни).



Источник: Природа Беларуси / ВКонтакте

Иризация или радужное сияние, которое бывает у некоторых минералов или насекомых. Облака тоже могут иризировать — такой эффект бывает во все времена года, но особенно часто появляется осенью.



Источник: Природа Беларуси / ВКонтакте