«Старую лодочную станцию не хотели покупать даже за 10 рублей». Семья из провинции борется за свое кафе

Источник материала: Tut.by

— Родственники, друзья, знакомые — вот, считай, и все клиенты. Если за месяц заработаем сто рублей — уже хорошо, — рассказывает Евгения Матарас. — В душе я художник! Вот эту елку, — указывает на элемент интерьера, — увидела в инстаграме. Подумала: «Ее можно оформить интереснее». Муж смастерил каркас, а я украсила! Почти все новогодние декорации сделаны мной и супругом.





«Как красиво! Почему это заброшено?»

Здание лодочной станции в городском поселке Октябрьский семья Матарас приобрела в 2012-м году. Евгения по образованию библиотекарь с возможностью преподавания истории. По специальности практически не работала:

— Была педагогом-организатором в одной из местных школ больше года. До выхода в очередной декрет работала в ТЦСОН (территориальный центр социального обслуживания населения. — Прим. редакции). Заведовала отделением дневного пребывания инвалидов и граждан пожилого возраста, преподавала компьютерную грамотность.

Я не задерживаюсь долго на одном месте, если чувствую, что выросла. Таких людей в госорганизациях не очень любят, прыгунами называют. Я, выходит, из таких, — улыбается. — Всегда мечтала о своем деле, быть независимой в принятии решений.

Евгения родом из Старой Дубровы (деревня в окрестностях поселка. — Прим. редакции), муж — из Житковичей. Пара успела пожить в разных городах Беларуси, России. Искали свое:

— В Октябрьский мы приехали в 2008 году. Я повела мужа по местам моей молодости. Прогуливаясь около озера и лодочной станции, он сказал: «Как красиво! Почему это заброшено?».