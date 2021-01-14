Электронные дневники есть уже почти во всех школах Беларуси. Как их «завести» и как пользоваться

Источник материала: Tut.by

Во всем мире школьное образование постепенно уходит в онлайн. Например, в соседней Эстонии электронные дневники и журналы успешно вытеснили бумажные носители 15 лет назад. В Беларуси же этот процесс только начался: хоть большая часть школ страны и подключилась к онлайн-платформам, во многих из них цифровая документация лишь дополняет классическую — но не заменяет ее.

Почему важна интеграция онлайн-сервисов в школьную жизнь? И зачем вашему ребенку электронный дневник, а учителю — электронный журнал? Вместе с сервисом «Знай.бай» разобрались в нюансах онлайн-образования.

Зачем вообще нужны электронные сервисы для образования? Ведь есть бумажные дневники и журналы Во-первых, полный перевод документации в онлайн значительно (по данным исследований — примерно на 20%) уменьшит нагрузку на преподавателя. У него появится больше свободного времени, а значит, больше возможностей заниматься с учениками дополнительно — и их успеваемость повысится. Еще один плюс — онлайн-сервисы дисциплинируют учеников. Ведь электронный дневник невозможно забыть дома и не дать учителю выставить в него оценку или замечание: родитель всегда будет в курсе, какие оценки получает ребенок и посещает ли он занятия. По данным опроса, проведенного платформой znaj.by, в школах, которые подключились к электронному сервису, количество пропусков по неуважительной причине снизилось на 80%. Наконец, они помогают улучшить качество образования. Если все школы страны подключатся к электронным платформам, можно будет собрать статистику и оценить сильные и слабые стороны системы: насколько качественно выполняют свою работу учителя, устраивают ли детей и их родителей учебные материалы и так далее. Обратная связь от всех участников образовательного процесса сделает его более совершенным. Уже сейчас онлайн-платформы — это гораздо больше, чем просто электронный дневник: с их помощью можно контактировать с классным руководителем, отслеживать посещаемость занятий учеником, получать дополнительные учебные материалы. Но речи о возможности полного перевода белорусской школы в онлайн пока не идет. Электронные сервисы могут стать хорошей поддержкой для очного образования, однако заменить привычные нам уроки в классах полностью не смогут. Проект нужен для внедрения цифровых технологий в классический образовательный процесс — это так называемое blended learning (смешанное обучение).

Это обязательно? Проект «Электронная школа» — часть государственной программы по развитию и информатизации системы образования. Участие в нем обязательно для всех. Первые электронные дневники появились в белорусских школах еще в 2014 году, и, по планам чиновников, к концу 2020-го ими должны были пользоваться в 80% этих учреждений образования, а к концу 2021-го — в 100%.

Если так, почему наша школа еще не подключена к системе? Проект «Электронная школа» находится на стадии реализации, и еще не все школы подключились к онлайн-платформам. Если учреждение, где учится ваш ребенок, еще не зарегистрировалось ни в одном из образовательных сервисов, вы можете инициировать процесс сами — поговорите об этом с классным руководителем или администрацией. Для того, чтобы ученики получили свои электронные дневники, а учителя — классные журналы, школа должна подключиться к одной из двух аккредитованных в Беларуси платформ. После этого директор сможет создать аккаунты для педагогов, а те, в свою очередь, выдадут родителям и ученикам специальные коды для авторизации в системе. Отметим, что многие школы уже подключены к платформам, но родителям об этом не сообщают. Лучший способ об этом узнать — поговорить с администрацией. Вы имеете полное право требовать полноценного применения системы не «для галочки» — это в том числе работа учреждений образования.

А кто обучает пользоваться платформой? Для работы с платформой не нужно специальных знаний или навыков — только компьютер, планшет или смартфон с доступом в интернет. Сами платформы выглядят и работают, как привычные всем социальные сети — только у разных участников есть разные возможности. Кроме того, создатели сами обучают родителей нюансам пользования сервисами. У «Знай.бай», например, есть целый видеокурс по возможностям платформы. Специалисты также могут выехать в школу, чтобы продемонстрировать работу сервиса на месте. У некоторых учебных сервисов есть мобильные версии сайта и даже собственные мобильные приложения. Так, платформа «Знай.бай» адаптирована для работы на смартфонах и планшетах, а также позволяет загрузить мобильное приложение из Google Play, App Store или App Gallery.

Сам ребенок сможет пользоваться этим дневником и видеть свои оценки? Доступ к онлайн-платформам есть у всех участников образовательного процесса — от директора школы до ученика. Однако функциональность личных кабинетов разная. Например, профиль учащегося на «Знай.бай» содержит актуальное расписание уроков, информацию о домашнем задании и возможность отправлять его напрямую учителю (сейчас это особенно актуально: даже если ваш ребенок на самоизоляции, он может продолжать учиться). Родители, в свою очередь, могут отслеживать успеваемость ребенка, видеть, посещает ли он занятия, и общаться с педагогами.

А если я не из Минска? Местонахождение школы значения не имеет. Получить доступ к электронным образовательным платформам можно в любой точке страны, если ваша школа подключена к одной из таких платформ.

Для этого нужен интернет? А если в школе его нет? Да, доступ к интернету нужен. Однако не имеет значения, будет ли он школьным, стационарным домашним или мобильным. Количество передаваемых данных небольшое, поэтому использование личного интернета не приведет к заметным тратам, даже если ваш тариф учитывает объем интернет-трафика.

Это ведь бесплатно? Основные функции — расписание уроков, доступ к электронному дневнику и домашним заданиям — бесплатны для всех. Это так называемый базовый пакет. Но есть и дополнительные опции, доступ к которым платформы предоставляют на платной основе — это позволяет сервисам существовать и развиваться. Например, «Знай.бай» в рамках премиум-пакета предлагает формировать графики успеваемости, предупреждать о контрольных работах, получать SMS-уведомления о пропусках и доступ к контролю за расходами на питание. Информацию том, что именно входит в бесплатный пакет, а за что нужно доплатить, можно найти на сайте платформы, к которой подключена ваша школа.

Кто именно выставляет оценки моему ребенку? Учитель или платформа? Информацию о посещаемости и успеваемости ученика вносит в систему учитель. Платформа — лишь способ распространения этой информации: никто, кроме педагога, не проверяет домашние задания и не оценивает знания вашего ребенка. У каждой платформы есть техподдержка. Однако работают в ней, естественно, не учителя, а специалисты службы поддержки. Поэтому ответить они смогут лишь на те вопросы, которые связаны с работой платформы и ее функциональностью: как зарегистрироваться, пользоваться, оплатить премиум-аккаунт и т.д. Если у вас есть вопросы к преподавателю, «Знай.бай» в рамках расширенного (платного) пакета услуг дает возможность получить комментарий учителя по каждому пропуску или отметке. Давать этот комментарий или нет, решает сам педагог.

Это вся функциональность — или появится что-то еще? Платформы постоянно адаптируются к ситуации. В «Знай.бай» рассказывают, что в кратчайшие сроки смогли подготовить сервис для учащихся, которые не могли посещать школы и гимназии во время пандемии. Внедрение изменений идет постоянно: команда встречается с участниками образовательного процесса, методистами. Сейчас со школами обсуждают возможность внедрения функции оплаты за питание или кружки с помощью платформы. Кроме этого, в платформу хотят интегрировать электронные учебники, онлайн-тесты и многое другое.

Партнер проекта:

Знай∙бай — белорусская платформа электронных дневников и журналов, к которой подключено 1330 школ (более 44% от общего количества). Главными целями проекта являются сокращение бумажных носителей, а также повышение эффективности работы всей системы образования.

Партнер проекта:

Знай∙бай — белорусская платформа электронных дневников и журналов, к которой подключено 1330 школ (более 44% от общего количества). Главными целями проекта являются сокращение бумажных носителей, а также повышение эффективности работы всей системы образования.