ГПК: за три месяца в 26 б/у машинах, пригнанных на автовозах, нашли наркотики и боеприпасы

Источник материала: Onliner

Пограничники подвели статистику последних трех месяцев. Насчитали 26 случаев ввоза в РБ боеприпасов, наркотических средств и таблеток с психотропными веществами в авто, перевозимых на лафетах. В основном, все автомобили перевозились после покупки их на аукционах стран Евросоюза и Америки. Скорее всего, все это забыли предыдущие владельцы.

«Водители грузовиков с лафетами лично отвечают за перевозимые легковые автомобили, а значит и за все, что в них находится, — сообщили в ГПК. — Как итог, это задержки в оформлении других лиц и транспортных средств на границе, помещение автовоза на штрафстоянку, невыполнение обязательств перед заказчиком и уголовная ответственность».









Пограничники обратили внимание ИП и юрлиц, перевозящих ТС через границу, на необходимость тщательного осмотра и досмотра перевозимых автомобилей, так как они, как правило, не проходят предпродажную подготовку, а салон не убирается от мусора и посторонних вещей.

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