Архитекторы предложили возвести вокруг Капитолия в Вашингтоне крепостную стену

Источник материала: Onliner

С момента захвата сторонниками Дональда Трампа здания Капитолия в Вашингтоне прошла всего неделя, а архитекторы уже успели отреагировать на это событие. Например, сотрудники мюнхенской студии Opposite Office предложили в буквальном смысле превратить этот объект в крепость, чтобы исключить в будущем повторения подобных чрезвычайных происшествий.

Сам основатель Opposite Office Бенедикт Хартль называет свой проект «величайшим замком в истории человечества». Судя по тому, что вокруг Капитолия предполагается лишь возвести крепостную стену в 1,5 метра толщиной, несколько круглых башен и систему треугольных бастионов, хвастаться Хартль любит так же, как и президент Трамп. Тем не менее, по мнению автора, только после реализации проекта Капитолий по-настоящему станет «твердыней демократии». Кстати, как и положено в современном мире, все замковые конструкции должны быть возведены из кирпича, произведенного из переработанных строительных отходов.









Ранее Хартль выносил на суд общественности несколько столь же провокационных предложений. Например, он занимался трансформацией нового берлинского аэропорта Бранденбург в «ковидный» госпиталь, а также советовал превратить Букингемский дворец в общежитие для разрешения лондонского кризиса с доступным жильем.







