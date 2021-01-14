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Архитекторы предложили возвести вокруг Капитолия в Вашингтоне крепостную стену

14.01.2021 10:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

С момента захвата сторонниками Дональда Трампа здания Капитолия в Вашингтоне прошла всего неделя, а архитекторы уже успели отреагировать на это событие. Например, сотрудники мюнхенской студии Opposite Office предложили в буквальном смысле превратить этот объект в крепость, чтобы исключить в будущем повторения подобных чрезвычайных происшествий.

Сам основатель Opposite Office Бенедикт Хартль называет свой проект «величайшим замком в истории человечества». Судя по тому, что вокруг Капитолия предполагается лишь возвести крепостную стену в 1,5 метра толщиной, несколько круглых башен и систему треугольных бастионов, хвастаться Хартль любит так же, как и президент Трамп. Тем не менее, по мнению автора, только после реализации проекта Капитолий по-настоящему станет «твердыней демократии». Кстати, как и положено в современном мире, все замковые конструкции должны быть возведены из кирпича, произведенного из переработанных строительных отходов.

Архитекторы предложили возвести вокруг Капитолия в Вашингтоне крепостную стену
Архитекторы предложили возвести вокруг Капитолия в Вашингтоне крепостную стену

Ранее Хартль выносил на суд общественности несколько столь же провокационных предложений. Например, он занимался трансформацией нового берлинского аэропорта Бранденбург в «ковидный» госпиталь, а также советовал превратить Букингемский дворец в общежитие для разрешения лондонского кризиса с доступным жильем.

Архитекторы предложили возвести вокруг Капитолия в Вашингтоне крепостную стену
Архитекторы предложили возвести вокруг Капитолия в Вашингтоне крепостную стену

 
 
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С момента захвата сторонниками Дональда Трампа здания Капитолия в Вашингтоне прошла всего неделя, а архитекторы уже успели отреагировать на это событие. Например,...
 
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