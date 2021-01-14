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Samsung с помощью iPhone позвала на презентацию новых смартфонов, а Galaxy S21 показали на «живых» фото
Источник материала: Onliner
Компания Samsung накануне позвала зрителей на презентацию новых смартфонов, используя Twitter как площадку для общения с пользователями. Сообщение о грядущем событии было отправлено с iPhone, автором «твита» стал кто-то из американского подразделения Samsung Mobile.
Ошибку быстро заметили, и сообщение было удалено, однако в доказательство произошедшего остались скриншоты. Ничего критичного, однако поклонники продукции Samsung, вероятно, были расстроены.
Стоит отметить, что подобный прокол случается
Очередной Unpacked пройдет 14 января. Ожидается, что компания представит смартфоны Galaxy S21 — с экранами 6,7 и 6,8 дюйма, поддержкой S-Pen, процессорами Snapdragon 888 и Exynos 2100. Также
Еще до презентации в сети появились живые фотографии смартфона.
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340), Exynos 9611, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 730, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.5" AMOLED (1080x2400), Exynos 9611, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
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Samsung с помощью iPhone позвала на презентацию новых смартфонов, а Galaxy S21 показали на «живых» фото
Компания Samsung накануне позвала зрителей на презентацию новых смартфонов, используя Twitter как площадку для общения с пользователями. Сообщение о грядущем событии...
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