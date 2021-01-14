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Samsung с помощью iPhone позвала на презентацию новых смартфонов, а Galaxy S21 показали на «живых» фото

14.01.2021 10:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Samsung накануне позвала зрителей на презентацию новых смартфонов, используя Twitter как площадку для общения с пользователями. Сообщение о грядущем событии было отправлено с iPhone, автором «твита» стал кто-то из американского подразделения Samsung Mobile.

Samsung с помощью iPhone позвала на презентацию новых смартфонов, а Galaxy S21 показали на «живых» фото

Ошибку быстро заметили, и сообщение было удалено, однако в доказательство произошедшего остались скриншоты. Ничего критичного, однако поклонники продукции Samsung, вероятно, были расстроены.

Стоит отметить, что подобный прокол случается не впервые.

Очередной Unpacked пройдет 14 января. Ожидается, что компания представит смартфоны Galaxy S21 — с экранами 6,7 и 6,8 дюйма, поддержкой S-Pen, процессорами Snapdragon 888 и Exynos 2100. Также появились, вероятно, официальные изображения новых мобильников. Из них следует, что зарядного устройства в комплекте не будет, как и наушников.

Еще до презентации в сети появились живые фотографии смартфона.

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Компания Samsung накануне позвала зрителей на презентацию новых смартфонов, используя Twitter как площадку для общения с пользователями. Сообщение о грядущем событии...
 
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