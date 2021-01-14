Samsung с помощью iPhone позвала на презентацию новых смартфонов, а Galaxy S21 показали на «живых» фото

Источник материала: Onliner

Компания Samsung накануне позвала зрителей на презентацию новых смартфонов, используя Twitter как площадку для общения с пользователями. Сообщение о грядущем событии было отправлено с iPhone, автором «твита» стал кто-то из американского подразделения Samsung Mobile.





Ошибку быстро заметили, и сообщение было удалено, однако в доказательство произошедшего остались скриншоты. Ничего критичного, однако поклонники продукции Samsung, вероятно, были расстроены.

Стоит отметить, что подобный прокол случается не впервые .

Очередной Unpacked пройдет 14 января. Ожидается, что компания представит смартфоны Galaxy S21 — с экранами 6,7 и 6,8 дюйма, поддержкой S-Pen, процессорами Snapdragon 888 и Exynos 2100. Также появились , вероятно, официальные изображения новых мобильников. Из них следует, что зарядного устройства в комплекте не будет, как и наушников.

Еще до презентации в сети появились живые фотографии смартфона.