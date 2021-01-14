ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия

14.01.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия

  • 14.01.2021, 10:12
Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия
фото: Reuters

По словам избранного президента США, беспорядки в Вашингтоне носили спланированный характер.

Избранный президент США Джо Байден заявил, что беспорядки в Вашингтоне 6 января были спровоцированы Дональдом Трампом и носили спланированный характер. Заявление Байдена опубликовано в четверг, 14 января, на сайте его команды, сообщает dw.com.

"На прошлой неделе мы стали свидетелями беспрецедентной атаки на нашу демократическую систему. За всю нашу 244-летнюю историю мы не видели ничего подобного", - отметил Байден.

Байден призвал привлечь виновных к ответственности

Избранный президент считает произошедшее вооруженным мятежом, направленным против США. "Виновные должны понести ответственность", - добавил Байден.

Сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий после его призывов прийти на митинг. Они пытались воспрепятствовать утверждению итогов выборов президента. В результате беспорядков погибли пять человек.

Ранее Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента против Трампа. Он стал первым президентом в истории, против которого начинали процедуру импичмента дважды. Далее дело будет направлено в Сенат, который в настоящий момент контролируется республиканцами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам избранного президента США, беспорядки в Вашингтоне носили спланированный характер.
 
Новости дня
Новости разные
 
Палата представителей Конгресса США проголосовала за объявление импичмента Трампу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by