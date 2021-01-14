Источник материала: Хартия'97

Навального объявили в России в федеральный розыск 4 14.01.2021, 9:19

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Алексей Навальный

Адвокат политика заявил, что это никак не отразится на его решении вернуться в РФ.

Алексей Навальный объявлен в России в федеральный розыск. Об этом в среду, 13 января, сообщил Telegram-канал Mash , опубликовав постановление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) об объявлении розыска от 29 декабря 2020 года, в котором сказано, что Навальный «уклоняется от контроля».

ФСИН отмечает, что в конце ноября в отношении Навального проводились «первоначальные розыскные действия», в ходе этих действий установить местонахождение Навального не удалось. Речь идет об уголовном деле «Ив Роше», по которому политика осудили на 3,5 года условно, передает dw.com .

Mash также опубликовал уведомление, направленное Навальным во ФСИН о том, что он находится на лечении в берлинской клинике «Шарите».

Адвокат Навального подтвердил информацию

Адвокат Вадим Кобзев, представляющий интересы политика, подтвердил РБК, что того объявили в федеральный розыск. Кобзев предположил, что это «никак не отразится» на решении Навального вернуться в Россию. Адвокат уточнил в интервью «Новой газете», что Навального могут задержать по прибытии в РФ. Ранее в тот же день Навальный объявил, что отправится в Москву 17 января рейсом авиакомпании «Победа».

В клинику «Шарите» Навальный попал 22 августа. Это произошло через два дня после того, как ему стало плохо в самолете Томск-Москва. Независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции выяснили, что оппозиционера отравили веществом из группы «Новичок», эти выводы подтвердили и эксперты Организации по запрещению химического оружия.

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