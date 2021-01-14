Посмотрите на новейшие флагманы Samsung на «живых» фото за пару часов до анонса

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 14 января, Samsung официально представит новые смартфоны серии Galaxy S21. Презентация состоится в 18.00 по минскому времени, но об аппаратах известно уже практически все . За несколько часов до начала мероприятия в Сеть попали «живые» фотографии всех новинок. Об этом сообщает GSMArena , а также известный инсайдер Эван Бласс .





Напомним: в линейку войдет три девайса — S21, S21+ и S21 Ultra. Первый получит экран на 6,2 дюйма, второй — на 6,7 дюйма, третий — на 6,8 дюйма. Устройства обзаведутся режимом 120 Гц, процессором Exynos 2100 (5-нм техпроцесс), поддержкой 5G-сетей, батареями на 4000, 4800 и 5000 мАч, а также камерами с несколькими модулями. В S21 Ultra установят набор датчиков, позволяющих снимать как с 3-кратным, так и 10-кратным оптическим приближением. А еще гаджеты смогут вести запись видео в разрешении 8K.

Также известно, что в Европе устройства начнут продаваться 29 января. Цены такие: S21 — от 849 евро, S21+ — от 1049 евро, S21 Ultra — от 1249 евро.

Ниже — серия фотографий, «слитых» в Сеть за несколько часов до официального анонса аппаратов:



















































