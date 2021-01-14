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Белорусские авиаторы открыли календарный год командирскими полётами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. У белорусских авиаторов интенсивная боевая подготовка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно новый календарный год открывают командирские вылеты.
Экзамен для командного состава идет в довольно жестких условиях. Минус на термометре, порывистый ветер, снежный и ледяной покров на взлетно-посадочной полосе. С аэродрома «Мачулищи» в светлое и темное время суток взлетают самолеты Ил-76 и Ан-26, а также десантные вертолеты Ми-8МТВ-5 и боевые Ми-24.
Андрей Лукьянович, командир смешанной авиационной базы:
Александр Фаустов, командир авиационной эскадрильи:
В наступившем году у авиабазы плотный график боевой подготовки: поддержка действий мотострелковых подразделений, высадка десанта сил спецопераций, переброска войск к месту выполнения задач, а также подготовка к Международным армейским играм.
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Новости Беларуси. У белорусских авиаторов интенсивная боевая подготовка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно новый календарный год...
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