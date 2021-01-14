ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Азаренок спешит отработать награду. Телеканал СТВ опубликовал частную переписку из дела журналистки Андреевой

14.01.2021 10:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Телеканал СТВ начал информационную подготовку к суду над журналисткой "Белсата" Екатериной Андреевой (Бахваловой).

О деле журналистки говорил в своей программе "тайные пружины политики" печально известный Григорий Азарёнок, пишет Еврорадио.

Екатерину Андрееву и оператора Дарью Чульцову задержали 15 ноября, когда они вели стрим с "Площади Перемен". Силовики ворвались в квартиру на 14-м этаже, где были девушки. С тех пор обе журналистки находятся под стражей. Им предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

12 января их уголовное дело поступило во Фрунзенский суд Минска.

Азарёнок в своей программе заявил, будто Андреева своими репортажами с места событий руководила действиями протестующих. Также в сюжете были показаны скрины из переписки ее мужа Игоря Ильяша — вероятно, следствие получило их с изъятого телефона. В переписке упоминается, что Екатерина сотрудничала с украинскими СМИ и писала о войне на Донбассе. То, каким образом материалы следствия попали в пропагандистский телесюжет, Азарёнок предусмотрительно не объясняет.


Переписка Игоря Ильяша / СТВ


Переписка Игоря Ильяша / СТВ
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеканал СТВ начал информационную подготовку к суду над журналисткой "Белсата" Екатериной Андреевой (Бахваловой).
 
Новости дня
Новости разные
 
Архитекторы предложили возвести вокруг Капитолия в Вашингтоне крепостную стену
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by