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Бавария сенсационно вылетела из Кубка Германии

14.01.2021 10:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мюнхенцы уступили второлиговому Хольштейну.



Мюнхенская Бавария уступила Хольштейну в 1/16 финала Кубка Германии. Встреча завершилась победой хозяев в серии пенальти (2:2, 6:5 - по пенальти), пишет footballhd.ru

Первыми отличились мюнхенцы - автором гола стал Серж Гнабри. Хольштейн, выступающий во Второй Бундеслиге, восстановил паритет на 37-й минуте усилиями Фина Бартельса, который успешно реализовал выход один-на-один с вратарем.

В начале второго тайма Бавария снова вышла вперед. Лерой Сане эффектно реализовал штрафной удар, отправив мяч в девятку. В компенсированное ко второй половине встречи время Хауке Валь сделал счет равным.

В серии пенальти хозяева оказались сильнее - 6:5.
 
 
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Мюнхенцы уступили второлиговому Хольштейну.
 
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