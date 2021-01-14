Бавария сенсационно вылетела из Кубка Германии









пишет footballhd.ru Мюнхенская Бавария уступила Хольштейну в 1/16 финала Кубка Германии. Встреча завершилась победой хозяев в серии пенальти (2:2, 6:5 - по пенальти),footballhd.ru





Первыми отличились мюнхенцы - автором гола стал Серж Гнабри. Хольштейн, выступающий во Второй Бундеслиге, восстановил паритет на 37-й минуте усилиями Фина Бартельса, который успешно реализовал выход один-на-один с вратарем.





В начале второго тайма Бавария снова вышла вперед. Лерой Сане эффектно реализовал штрафной удар, отправив мяч в девятку. В компенсированное ко второй половине встречи время Хауке Валь сделал счет равным.





В серии пенальти хозяева оказались сильнее - 6:5.











