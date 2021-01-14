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Александр Лукашенко посетил Свято-Духов кафедральный собор. Президент простился с митрополитом Филаретом

14.01.2021 10:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь прощается с митрополитом Филаретом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Свято-Духовом кафедральном соборе всю ночь шли заупокойные службы. Двери храма будут открыты для всех желающих 14 января до 18:00. 

Александр Лукашенко посетил Свято-Духов кафедральный собор. Президент простился с митрополитом Филаретом

Отдать дань уважения почетному Патриаршему Экзарху всея Беларуси приехал и Президент. Александр Лукашенко с самого утра посетил Свято-Духов кафедральный собор. Вместе с главой государства – митрополит Минский и Заславский Вениамин.

Александр Лукашенко посетил Свято-Духов кафедральный собор. Президент простился с митрополитом Филаретом

Печальное известие о смерти митрополита Филарета пришло 12 января. Он скончался на 86-м году жизни. Владыка Филарет возглавлял Белорусскую православную церковь более двух десятков лет. При нем в нашей стране были возрождены православные епархии, отстроены сотни храмов. Владыка удостоен звания Герой Беларуси. Но в первую очередь он запомнится нам, белорусам, своей светлой и чистой душой. Похоронят почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси 15 января за Крестовоздвиженским храмом Успенского Жировичского монастыря.

Каким был митрополит Филарет? Вспоминают те, кто был с ним знаком

Александр Лукашенко посетил Свято-Духов кафедральный собор. Президент простился с митрополитом Филаретом

Прямую трансляцию прощания с почетным Патриаршим Экзархом Беларуси митрополитом Филаретом из Свято-Духова кафедрального собора Минска ведет телеканал «Беларусь 3».

Люди в материале: Александр Лукашенко, Митрополит Вениамин, Митрополит Филарет

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь прощается с митрополитом Филаретом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Свято-Духовом кафедральном соборе всю ночь шли...
 
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