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Александр Лукашенко посетил Свято-Духов кафедральный собор. Президент простился с митрополитом Филаретом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь прощается с митрополитом Филаретом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Свято-Духовом кафедральном соборе всю ночь шли заупокойные службы. Двери храма будут открыты для всех желающих 14 января до 18:00.
Отдать дань уважения почетному Патриаршему Экзарху всея Беларуси приехал и Президент. Александр Лукашенко с самого утра посетил Свято-Духов кафедральный собор. Вместе с главой государства – митрополит Минский и Заславский Вениамин.
Печальное известие о смерти митрополита Филарета пришло 12 января. Он скончался на 86-м году жизни. Владыка Филарет возглавлял Белорусскую православную церковь более двух десятков лет. При нем в нашей стране были возрождены православные епархии, отстроены сотни храмов. Владыка удостоен звания Герой Беларуси. Но в первую очередь он запомнится нам, белорусам, своей светлой и чистой душой. Похоронят почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси 15 января за Крестовоздвиженским храмом Успенского Жировичского монастыря.
Прямую трансляцию прощания с почетным Патриаршим Экзархом Беларуси митрополитом Филаретом из Свято-Духова кафедрального собора Минска ведет телеканал «Беларусь 3».
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Александр Лукашенко посетил Свято-Духов кафедральный собор. Президент простился с митрополитом Филаретом
Новости Беларуси. Беларусь прощается с митрополитом Филаретом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Свято-Духовом кафедральном соборе всю ночь шли...
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