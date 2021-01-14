Пока снега еще много. Выбрали для вас необычные санки и не только

Источник материала: Onliner

Многие магазины, понадеявшись на снежную зиму, готовились к росту продаж санок в прошлом году. Как мы помним, снега тогда нам решили не отсыпать. Возможно, прошлогодний негативный опыт заставил продавцов в этом году быть осторожнее и не закупать у поставщиков и производителей крупные партии. Но сейчас все по-другому: зима пришла нагло и целенаправленно, да еще и накануне больших январских выходных. Соскучившись по снегу, белорусские родители бросились скупать своим чадам санки и ватрушки — тюбингов в продаже практически не остается. Если вы по каким-то причинам откладывали покупку или ждали зарплаты, не спешите расстраиваться: для детских зимних покатушек мы собрали яркие и необычные варианты, которые еще не успели разобрать.





Начнем с самых младших. Коляска, даже с большими колесами — не самый удобный транспорт в снежную зиму. Но стоит представить полозья вместо колес — и катить малыша перед собой становится уже легче. Тем более если колеса тоже можно использовать при необходимости. Универсальным вездеходом для самых маленьких станут санки-коляска «Ника детям 7-2». Удобное мягкое сиденье с утепленным чехлом не даст замерзнуть малышу даже в мороз, а специальные варежки согреют руки мамы или папы. В комплекте предусмотрена удобная сумка для мелочей. При отсутствии снега можно воспользоваться откидной колесной базой, в межсезонье модель компактно хранится благодаря складной конструкции.

Более продвинутой, но при этом дорогой альтернативой станет модель Prampol Rasper 05078. Санки «растут» вместе с вашим ребенком: со временем можно снять ручку, сиденье и теплый чехол из овечьей шерсти и превратить «санимобиль» в обычные санки. Благо конструкция имеет большой запас прочности: производитель заявляет грузоподъемность до 100 килограммов.





Для деток постарше рекомендуем рассмотреть «Nika Тимка 5 универсал». Модель заказывают чаще других в нашем каталоге, и 45 отзывов с высоким рейтингом говорят сами за себя. В санках есть съемная ручка, которую можно переставлять на другую сторону. Как и в моделях выше, в случае недостатка снега на помощь придут откидные колеса. Маленькие колесики на полозьях позволят легко преодолеть короткий бесснежный участок, просто немного наклонив санки на себя. Увы, с приходом зимы модель успела подорожать. Для тех, кто не готовит сани летом, но хочет сэкономить, есть альтернатива без откидных колес — «Тимка 5 Комфорт».

Если нужно что-то подлиннее и покрепче — рассмотрите санки Prampol Rasper 05072. Конструкция состоит из стального каркаса на трубчатых полозьях, съемной спинки и пластикового сиденья с ремнями безопасности. Строго, но симпатично. Благодаря увеличенной грузоподъемности могут выдержать даже компактного папу.





Следующий пункт подборки — это чудо инженерной мысли, наверняка недоступное в вашем детстве. Замечательным подарком для младшего школьника станет снегокат. Фишка конструкции — это рулевое управление, которое делает катание не только увлекательным, но и безопасным, позволяя при должной сноровке менять траекторию движения. В этой категории рекомендуем также обратить внимание на модели российского бренда. «Nika Тимка Спорт 4-1» имеет мягкое сиденье, съемную спинку и ремни безопасности. Руль напоминает автомобильный. Передняя стойка оснащена пружинным амортизатором.

«Nika Тимка спорт 6», помимо заявленных в модели выше «плюшек», позволяет родителям толкать снегокат перед собой с помощью съемной ручки, а также использовать модель там, где снега нет, благодаря откидным колесам.

Nika Snowpatrol, в отличие от моделей выше, имеет руль, похожий на мотоциклетный. Это позволит вашему ребенку почувствовать себя за рулем снегоката или даже мотовездехода!





Тюбинг, или, как еще его называют, ватрушка, наверняка самое популярное средство передвижения по снежным склонам не только у детей всех возрастов, но и у взрослых. К сожалению, из-за этой самой популярности разметают их снежной зимой как горячие пирожки. Кое-что еще все же можно успеть купить. Первое, на что нужно обратить внимание при выборе, — это диаметр: для детей помладше подойдут модели 80 сантиметров, 90—100 — это размер для школьников. 110, 120 сантиметров и больше — это уже вариант развлечения для взрослых либо для катания вдвоем. Также не стоит забывать и о мерах предосторожности: высокая скорость спуска делает безобидную на первый взгляд ватрушку опасным развлечением, горки нужно подбирать осторожно.





Ну и наконец, нестандартные решения, но уже для школьников. Неожиданно популярным приобретением белорусской зимой стала... серф-доска. Длина — 110 сантиметров, вес чуть больше килограмма. Удобно брать с собой. Как отмечают пользователи в отзывах, с помощью снаряда можно развлекаться не только зимой на горках, но и летом на озере. Не любите серфинг? Ярким и при этом самым бюджетным вариантом в подборке станет ледянка Alpengaudi AlpenUfo. Пластиковый круг с двумя ручками, выполненный в форме тарелки, позволит не просто съезжать с горы, но еще при этом и весело кружиться.





Все товары в категории пользуются повышенным спросом, по крайней мере пока снега становится все больше. Некоторые модели, к сожалению, уже невозможно купить сразу, приходится ждать поставок под заказ. Не нашли подходящий вариант? Сомневаетесь и нужна помощь в выборе? Или, может быть, хотите поделиться своим воспоминанием из детства? Ждем ваших комментариев и, как всегда, стараемся отвечать на вопросы.