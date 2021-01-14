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Пока снега еще много. Выбрали для вас необычные санки и не только

14.01.2021 10:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Многие магазины, понадеявшись на снежную зиму, готовились к росту продаж санок в прошлом году. Как мы помним, снега тогда нам решили не отсыпать. Возможно, прошлогодний негативный опыт заставил продавцов в этом году быть осторожнее и не закупать у поставщиков и производителей крупные партии. Но сейчас все по-другому: зима пришла нагло и целенаправленно, да еще и накануне больших январских выходных. Соскучившись по снегу, белорусские родители бросились скупать своим чадам санки и ватрушки — тюбингов в продаже практически не остается. Если вы по каким-то причинам откладывали покупку или ждали зарплаты, не спешите расстраиваться: для детских зимних покатушек мы собрали яркие и необычные варианты, которые еще не успели разобрать.

Пока снега еще много. Выбрали для вас необычные санки и не только

Универсальные санки-коляски для самых маленьких

Начнем с самых младших. Коляска, даже с большими колесами — не самый удобный транспорт в снежную зиму. Но стоит представить полозья вместо колес — и катить малыша перед собой становится уже легче. Тем более если колеса тоже можно использовать при необходимости. Универсальным вездеходом для самых маленьких станут санки-коляска «Ника детям 7-2». Удобное мягкое сиденье с утепленным чехлом не даст замерзнуть малышу даже в мороз, а специальные варежки согреют руки мамы или папы. В комплекте предусмотрена удобная сумка для мелочей. При отсутствии снега можно воспользоваться откидной колесной базой, в межсезонье модель компактно хранится благодаря складной конструкции.

Более продвинутой, но при этом дорогой альтернативой станет модель Prampol Rasper 05078. Санки «растут» вместе с вашим ребенком: со временем можно снять ручку, сиденье и теплый чехол из овечьей шерсти и превратить «санимобиль» в обычные санки. Благо конструкция имеет большой запас прочности: производитель заявляет грузоподъемность до 100 килограммов.


Санки-коляска Nika Ника детям 7-2 (щенок, орхидея)
санки-коляска, 105x45 см, материал: сталь, до 25 кг, возраст: 1–4 лет
180 р.
1 предложение
Санки Prampol Rasper [05078]
5 отзывов
санки, 103x40 см, материал: сталь, до 100 кг
–12%599 р.
1 предложение
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Санки для тех, кто постарше

Для деток постарше рекомендуем рассмотреть «Nika Тимка 5 универсал». Модель заказывают чаще других в нашем каталоге, и 45 отзывов с высоким рейтингом говорят сами за себя. В санках есть съемная ручка, которую можно переставлять на другую сторону. Как и в моделях выше, в случае недостатка снега на помощь придут откидные колеса. Маленькие колесики на полозьях позволят легко преодолеть короткий бесснежный участок, просто немного наклонив санки на себя. Увы, с приходом зимы модель успела подорожать. Для тех, кто не готовит сани летом, но хочет сэкономить, есть альтернатива без откидных колес — «Тимка 5 Комфорт».

Если нужно что-то подлиннее и покрепче — рассмотрите санки Prampol Rasper 05072. Конструкция состоит из стального каркаса на трубчатых полозьях, съемной спинки и пластикового сиденья с ремнями безопасности. Строго, но симпатично. Благодаря увеличенной грузоподъемности могут выдержать даже компактного папу.


Санки Nika Тимка 5 универсал (зеленый)
45 отзывов
санки, 86x37 см, материал: сталь, до 25 кг, возраст: 1–5 лет
74,00 р.
3 предложения
Санки Nika Тимка 5 Комфорт (синий)
12 отзывов
санки, 84x37 см, материал: сталь, до 25 кг, возраст: 1–5 лет
40,00 р.
4 предложения
Санки Prampol Rasper [05072]
санки, 103x40 см, материал: сталь, до 100 кг
–12%150 р.
1 предложение
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Снегокаты с рулевым управлением

Следующий пункт подборки — это чудо инженерной мысли, наверняка недоступное в вашем детстве. Замечательным подарком для младшего школьника станет снегокат. Фишка конструкции — это рулевое управление, которое делает катание не только увлекательным, но и безопасным, позволяя при должной сноровке менять траекторию движения. В этой категории рекомендуем также обратить внимание на модели российского бренда. «Nika Тимка Спорт 4-1» имеет мягкое сиденье, съемную спинку и ремни безопасности. Руль напоминает автомобильный. Передняя стойка оснащена пружинным амортизатором.

«Nika Тимка спорт 6», помимо заявленных в модели выше «плюшек», позволяет родителям толкать снегокат перед собой с помощью съемной ручки, а также использовать модель там, где снега нет, благодаря откидным колесам.

Nika Snowpatrol, в отличие от моделей выше, имеет руль, похожий на мотоциклетный. Это позволит вашему ребенку почувствовать себя за рулем снегоката или даже мотовездехода!


Снегокат Nika Тимка Спорт 4-1 (гонки)
1 отзыв
снегокат, 107x48 см, материал: сталь, до 100 кг, возраст: 4–12 лет
90,00 р.
2 предложения
Снегокат Nika Snowpatrol (с пришельцами/лимонный)
снегокат, 107x54 см, материал: сталь, до 100 кг, возраст: 4–12 лет
115 р.
4 предложения
Снегокат Nika Тимка спорт 6 (зимний спорт)
снегокат, 110x49 см, материал: сталь, до 100 кг, возраст: 4–7 лет
150 р.
4 предложения
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Тюбинги для всех возрастов

Тюбинг, или, как еще его называют, ватрушка, наверняка самое популярное средство передвижения по снежным склонам не только у детей всех возрастов, но и у взрослых. К сожалению, из-за этой самой популярности разметают их снежной зимой как горячие пирожки. Кое-что еще все же можно успеть купить. Первое, на что нужно обратить внимание при выборе, — это диаметр: для детей помладше подойдут модели 80 сантиметров, 90—100 — это размер для школьников. 110, 120 сантиметров и больше — это уже вариант развлечения для взрослых либо для катания вдвоем. Также не стоит забывать и о мерах предосторожности: высокая скорость спуска делает безобидную на первый взгляд ватрушку опасным развлечением, горки нужно подбирать осторожно.


Тюбинг Тим-Спорт Дизайн 85 Miko
тюбинг (ватрушка), 85x85 см, материал: ПВХ, до 100 кг
75,00 р.
1 предложение
Тюбинг Тим-Спорт Дизайн 95 Космос
1 отзыв
тюбинг (ватрушка), 95x95 см, материал: ПВХ, до 120 кг
85,00 р.
1 предложение
Тюбинг Emi Filini Practic Lux 120 (красный/желтый)
1 отзыв
тюбинг (ватрушка), 120x120 см, материал: ПВХ, до 250 кг
90,00 р.
2 предложения
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Необычные решения. Серф-доска и ледянка-тарелка

Ну и наконец, нестандартные решения, но уже для школьников. Неожиданно популярным приобретением белорусской зимой стала... серф-доска. Длина — 110 сантиметров, вес чуть больше килограмма. Удобно брать с собой. Как отмечают пользователи в отзывах, с помощью снаряда можно развлекаться не только зимой на горках, но и летом на озере. Не любите серфинг? Ярким и при этом самым бюджетным вариантом в подборке станет ледянка Alpengaudi AlpenUfo. Пластиковый круг с двумя ручками, выполненный в форме тарелки, позволит не просто съезжать с горы, но еще при этом и весело кружиться.


Серф-доска Alpengaudi Maxi Snow Surfer Sledge Board (синий)
2 отзыва
серф-доска, 110x55 см, материал: пластик
50,00 р.
1 предложение
Санки-ледянка Alpengaudi AlpenUfo (красный) [991102]
ледянка, материал: пластик
30,00 р.
1 предложение
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Все товары в категории пользуются повышенным спросом, по крайней мере пока снега становится все больше. Некоторые модели, к сожалению, уже невозможно купить сразу, приходится ждать поставок под заказ. Не нашли подходящий вариант? Сомневаетесь и нужна помощь в выборе? Или, может быть, хотите поделиться своим воспоминанием из детства? Ждем ваших комментариев и, как всегда, стараемся отвечать на вопросы.

 
 
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Многие магазины, понадеявшись на снежную зиму, готовились к росту продаж санок в прошлом году. Как мы помним, снега тогда нам решили не отсыпать. Возможно,...
 
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