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Видео: бус поехал по разметке и угодил под трактор (видео)

14.01.2021 10:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сложно ожидать встречи с трактором в крайней левой полосе широкой городской улицы, но бывает и такое. Зима щедро сыплет снегом, коммунальной технике простаивать некогда. Главное, чтобы она расчищала путь именно от снежной каши, а не от прочих транспортных средств.

На видео, которое опубликовал пользователь нашего форума с ником --dks--, попал момент дорожно-транспортного происшествия, случившегося на улице Матусевича в Минске, перед перекрестком с улицей Лещинского. Вчера, 13 января, там столкнулись бус и трактор.

С ходу напрашиваются две версии произошедшего: бус рванул по разметке, а тракторист этого не ожидал и не заметил опасность перед перестроением, либо же это результат некоего конфликта (как водители борются за левую полосу, мы видели не раз).

Автор видео вторую версию отвергает.

— Трактор выехал со дворов, им негде было конфликтовать, — рассказал он корреспонденту Onliner. — Тракторист ехал по средней полосе и, очевидно, планировал повернуть налево, на Лещинского.

Поворот налево, о котором говорит очевидец, на указанном перекрестке разрешен только из крайнего левого ряда, что объясняет расположение трактора на проезжей части.

Что касается буса, то к нему вопросы остаются: водитель-то рванул по разметке в тщетной надежде опередить коммунальную технику.

— Бус раньше времени перестроился. Мне показалось, что контакта не произойдет, но щеткой трактор все-таки зацепил зеркало, — добавил наш читатель.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Сложно ожидать встречи с трактором в крайней левой полосе широкой городской улицы, но бывает и такое. Зима щедро сыплет снегом, коммунальной технике простаивать...
 
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