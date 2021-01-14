Доллар растет, евро продолжает дешеветь

Источник материала: Onliner

Нефть Brent несколько устаканилась после вчерашнего взбалтывания, тихонько сползает по стенкам. Возможно, это скажется на российском рубле, что, в свою очередь, отразится на нашем, а уж его курс станет определяющим для мирового финансового рынка. На Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали очередные торги.

У доллара с утра плюс 0,53 копейки. Курс 2,5749 рубля.

Евро продолжает дешеветь, немного ускорившись. Уже минус 0,81 копейки, торгуется по 3,1287.

Российский рубль потерял вместе с нефтью 0,66 копейки. Торгуется по 3,4853 за сотню.

В среду доллар потерял 1,02 копейки, стоил 2,5696. Евро потерял 0,12 и продавался по 3,1368. Сотня российских рублей прибавила 1,69 копейки, за нее давали 3,4919 белорусского рубля.