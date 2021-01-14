|
Доллар растет, евро продолжает дешеветь
Источник материала: Onliner
Нефть Brent несколько устаканилась после вчерашнего взбалтывания, тихонько сползает по стенкам. Возможно, это скажется на российском рубле, что, в свою очередь, отразится на нашем, а уж его курс станет определяющим для мирового финансового рынка. На Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали очередные торги.
У доллара с утра плюс 0,53 копейки. Курс 2,5749 рубля.
Евро продолжает дешеветь, немного ускорившись. Уже минус 0,81 копейки, торгуется по 3,1287.
Российский рубль потерял вместе с нефтью 0,66 копейки. Торгуется по 3,4853 за сотню.
В
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нефть Brent несколько устаканилась после вчерашнего взбалтывания, тихонько сползает по стенкам. Возможно, это скажется на российском рубле, что, в свою очередь,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)