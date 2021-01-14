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Над Минском заметили световой столб

14.01.2021 10:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня утром над Минском заметили световой или же солнечный столб. Посмотрите, как это выглядело.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Солнечный столб — это разновидность солнечного гало, которая выглядит как яркая светящаяся колонна, поднимающаяся в небо из-под горизонта.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Напомним, гало появляется рядом с Луной или Солнцем из-за преломления лучей света в кристаллах льда в воздухе. Бывают разные виды этого явления — световые столбы, круги или различного рода дуги.

 
 
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Солнечный столб - это разновидность солнечного гало.
 
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